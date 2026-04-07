Главная Транспорт В метро пустят не всех: кому запрещен вход в апреле 2026 года

В метро пустят не всех: кому запрещен вход в апреле 2026 года

Дата публикации 7 апреля 2026 07:32
В киевское метро будут пускать не всех: правила в апреле 2026 года
Терминалы оплаты проезда в столичном метрополитене. Фото: Новини.LIVE

Одним из самых удобных видов транспорта является метрополитен. Благодаря подземке можно добраться до работы и учебы без часовых пробок. Однако пассажирам необходимо соблюдать определенные правила, иначе им будет отказано в поездке.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Правила пользования Киевским метрополитеном.

Кого не впустят в метро Киева

Каждый пассажир должен иметь при себе электронный билет, зарегистрированный в автоматизированной системе учета пассажиров (АСОП).

Билет можно оплатить с помощью:

  • банковских карт и платежных устройств с технологией бесконтактной оплаты PayPass;
  • транспортной карты;
  • qr-билета.

Пополнить транспортную карту в программно-технических комплексах самообслуживания (ПТКС), которые размещены в вестибюлях станций оператором АСОП или в мобильном приложении Киев Цифровой.

Льготники должны иметь при себе соответствующий документ, который дает право на бесплатный проезд в метро.

Бесплатно ездить в столичном метро также имеют право родители с детскими колясками, дети до 7 лет (или через турникеты на руках у родителей), люди с нарушением зрения (включая собак-поводырей) и люди с инвалидностью, которые пользуются колесными креслами, костылями или тростями.

Пассажиры также не могут превышать разрешенные размеры багажа.

В столичном метрополитене определили перечень предметов, вход с которыми в подземку строго запрещен:

  1. вещи, габаритные размеры которых по сумме трех измерений (длина, ширина, высота) превышают 200 сантиметров;
  2. контейнеры и клетки, габаритные размеры которых по сумме трех измерений (длина, ширина, высота) превышают 120 сантиметров;
  3. рулоны диаметром более 15 сантиметров и длиной более 170 сантиметров;
  4. длинномерные предметы (в том числе деревья, растение, садовый инвентарь, рыболовные снасти и т.д.) более 220 сантиметров;
  5. вещи, в том числе округлой формы, без средств удержания, а также те, которые могут испачкать или травмировать пассажиров, повредить или испортить сооружения, устройства и оборудование метрополитена;
  6. пожароопасные, взрывоопасные, ядовитые, наркотические и едкие вещества, газовые и кислородные баллоны
  7. животных (кроме собак-поводырей), птиц без специальных контейнеров или клеток;
  8. багаж на тележках (за исключением сумок-тележек, чемоданов и сумок на колесах, габаритные размеры которых по сумме измерений (длина, ширина, высота) не превышают 200 сантиметров).

Можно ли ездить в столичном метро с животными

Четвероногие могут путешествовать с хозяевам, соблюдая определенные правила, чтобы не навредить и не мешать другим пассажирам.

В частности, котов разрешается перевозить в переносках, а собак небольших собак (до 45 сантиметров в холке) — на руках или в закрытых контейнерах. Маленьких животных (попугаев, крыс, хомяков и других) нужно перевозить в специальных переносках.

Больших собак (более 45 сантиметров в холке) не пускают в подземку. Исключением являются только служебные собаки-поводыри. Они должны быть с намордником, поводком и ошейником.

Ранее Новини.LIVE показывали, как бы могло выглядеть метро во Львове. Его начали возводить еще в 1980-х годах, однако по ряду причин работы свернули. Строительству подземки мешает вода. В частности, под проспектом Свободы протекает река Полтава и работы могут привести к разрушению исторических зданий.

Также Новини.LIVE писали о том, где планируют построить новую конечную станцию синей ветки метро киевского метрополитена.
Предполагается, что конечной остановкой Оболонско-Теремковской линии вместо станции "Теремки" станет проектируемая станция "Одесская". Она будет располагаться между урочищем Теремки и жилым комплексом "Одесский бульвар".

Киев общественный транспорт метрополитен
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Анна Куделюк
