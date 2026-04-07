В киевское метро будут пускать не всех: правила в апреле 2026 года

Терминалы оплаты проезда в столичном метрополитене.

Одним из самых удобных видов транспорта является метрополитен. Благодаря подземке можно добраться до работы и учебы без часовых пробок. Однако пассажирам необходимо соблюдать определенные правила, иначе им будет отказано в поездке.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Правила пользования Киевским метрополитеном.

Кого не впустят в метро Киева

Каждый пассажир должен иметь при себе электронный билет, зарегистрированный в автоматизированной системе учета пассажиров (АСОП).

Билет можно оплатить с помощью:

банковских карт и платежных устройств с технологией бесконтактной оплаты PayPass;

транспортной карты;

qr-билета.

Пополнить транспортную карту в программно-технических комплексах самообслуживания (ПТКС), которые размещены в вестибюлях станций оператором АСОП или в мобильном приложении Киев Цифровой.

Читайте также:

Льготники должны иметь при себе соответствующий документ, который дает право на бесплатный проезд в метро.

Бесплатно ездить в столичном метро также имеют право родители с детскими колясками, дети до 7 лет (или через турникеты на руках у родителей), люди с нарушением зрения (включая собак-поводырей) и люди с инвалидностью, которые пользуются колесными креслами, костылями или тростями.

Пассажиры также не могут превышать разрешенные размеры багажа.

В столичном метрополитене определили перечень предметов, вход с которыми в подземку строго запрещен:

вещи, габаритные размеры которых по сумме трех измерений (длина, ширина, высота) превышают 200 сантиметров; контейнеры и клетки, габаритные размеры которых по сумме трех измерений (длина, ширина, высота) превышают 120 сантиметров; рулоны диаметром более 15 сантиметров и длиной более 170 сантиметров; длинномерные предметы (в том числе деревья, растение, садовый инвентарь, рыболовные снасти и т.д.) более 220 сантиметров; вещи, в том числе округлой формы, без средств удержания, а также те, которые могут испачкать или травмировать пассажиров, повредить или испортить сооружения, устройства и оборудование метрополитена; пожароопасные, взрывоопасные, ядовитые, наркотические и едкие вещества, газовые и кислородные баллоны животных (кроме собак-поводырей), птиц без специальных контейнеров или клеток; багаж на тележках (за исключением сумок-тележек, чемоданов и сумок на колесах, габаритные размеры которых по сумме измерений (длина, ширина, высота) не превышают 200 сантиметров).

Можно ли ездить в столичном метро с животными

Четвероногие могут путешествовать с хозяевам, соблюдая определенные правила, чтобы не навредить и не мешать другим пассажирам.

В частности, котов разрешается перевозить в переносках, а собак небольших собак (до 45 сантиметров в холке) — на руках или в закрытых контейнерах. Маленьких животных (попугаев, крыс, хомяков и других) нужно перевозить в специальных переносках.

Больших собак (более 45 сантиметров в холке) не пускают в подземку. Исключением являются только служебные собаки-поводыри. Они должны быть с намордником, поводком и ошейником.

Предполагается, что конечной остановкой Оболонско-Теремковской линии вместо станции "Теремки" станет проектируемая станция "Одесская". Она будет располагаться между урочищем Теремки и жилым комплексом "Одесский бульвар".