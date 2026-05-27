Метро Мадрида: пасажири зможуть оплатити проїзд банківською карткою

Нова система в метро Мадрида. Фото: ComunidadMadrid/соцмережа X

Вже з 1 червня проїзд у метро Мадрида можна буде оплатити банківською карткою. На турнікетах буде встановлено систему, яка дозволить користуватися метро без необхідності попереднього придбання проїзного квитка.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Railway Pro.

Нова система оплати в метро Мадрида

Зазначається, пряма оплата карткою буде доступна з 1 червня. Система працюватиме з кредитними або дебетовими картками, як фізичними, так і інтегрованими в мобільні телефони або смарт-годинники з безконтактною технологією.

В мадридській підземці було встановлено 1 249 пристрої, на деяких станціях щонайменше на двох турнікетах проїзд можна буде оплатити карткою.

Оновлення турнікетів дозволить заходити до метро без використання "Tarjeta de Transporte Público" — картки громадського транспорту, яка діє в Мадридському регіоні.

Читайте також:

Система має скоротити час очікування, запобігаючи скупченню людей у вестибюлях станцій та біля квиткових автоматів, особливо в дні підвищеного попиту.

Щоб заохотити користувачів до використання нової системи протягом перших кількох тижнів, ціну поїздок буде тимчасово знижено до 1,5 євро. На першому етапі пряма оплата карткою буде доступна лише для придбання одноразових квитків.

Раніше Новини.LIVE писали про найгарніші станції столичного метрополітену, які варто побачити кожному іноземцю. Завдяки унікальним інтер'єрам, вони закарбовуються у пам'яті. Одна з цих станцій була визнана найкращою іноземними авторитетними виданнями The Daily Telegraph і The Guardian.

Також Новини.LIVE писали, що у Франції можуть змінити назву станції паризького метро "Crimée" на "Crimea-Ukraine". Активісти наголошують, що після окупації Криму та початку повномасштабної війни в Україні географічні назви набули політичного значення. Зокрема, перейменування станції продемонструвало б послідовну позицію Франції щодо невизнання російської анексії.