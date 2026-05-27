Метро Мадрида: пассажиры смогут оплатить проезд банковской карточкой

Новая система в метро Мадрида. Фото: ComunidadMadrid/соцсеть X

Уже с 1 июня проезд в метро Мадрида можно будет оплатить банковской карточкой. На турникетах будет установлена система, которая позволит пользоваться метро без необходимости предварительного приобретения проездного билета.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Railway Pro.

Новая система оплаты в метро Мадрида

Отмечается, прямая оплата картой будет доступна с 1 июня. Система будет работать с кредитными или дебетовыми карточками, как физическими, так и интегрированными в мобильные телефоны или смарт-часы с бесконтактной технологией.

В мадридской подземке было установлено 1 249 устройства, на некоторых станциях по меньшей мере на двух турникетах проезд можно будет оплатить карточкой.

Обновление турникетов позволит заходить в метро без использования "Tarjeta de Transporte Público" — карточки общественного транспорта, которая действует в Мадридском регионе.

Читайте также:

Система должна сократить время ожидания, предотвращая скопление людей в вестибюлях станций и у билетных автоматов, особенно в дни повышенного спроса.

Чтобы поощрить пользователей к использованию новой системы в течение первых нескольких недель, цена поездок будет временно снижена до 1,5 евро. На первом этапе прямая оплата картой будет доступна только для приобретения одноразовых билетов.

Ранее Новини.LIVE писали о самых красивых станциях столичного метрополитена, которые стоит увидеть каждому иностранцу. Благодаря уникальным интерьерам, они запечатлеваются в памяти. Одна из этих станций была признана лучшей иностранными авторитетными изданиями The Daily Telegraph и The Guardian.

Также Новини.LIVE писали, что во Франции могут изменить название станции парижского метро "Crimée" на "Crimea-Ukraine". Активисты отмечают, что после оккупации Крыма и начала полномасштабной войны в Украине географические названия приобрели политическое значение. В частности, переименование станции продемонстрировало бы последовательную позицию Франции относительно непризнания российской аннексии.