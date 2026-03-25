В метро Києва назвали гілку з найчистішими вагонами

Потяги столичного метро розвозять пасажирів на роботу. Фото: Новини.LIVE

Кияни скаржаться на брудні вікна потягів на одній з ліній підземки. Відповідно до правил, їх би мали мити щотижня. В столичному метрополітені пояснили, чому не змогли забезпечити належний догляд за вагонами.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на відповідь kyivmetrogram в соцмережі Threads.

Брудні вагони в метро Києва

Одна з пасажирок з почуттям гумору поцікавилась, чому в столичному метро такі брудні вагони на зеленій гілці метро. Вона опублікувала кадри з кількома вагонами, вкритими пилом та брудом.

"Скоро вже буде Пасха, вікна мити будете?", — написала вона.

Представники метрополітену пояснили, що вагони довго не мились через те, що електродепо, яке обслуговує зелену лінію, розташоване на лівому березі, і під час масованих обстрілів у люті морози воду доводилось відключати спеціально, щоб не пошкодити систему.

Там додали, що нині потроху відновили всі процеси, проте доводиться мити кожен вагон окремо і це займає немало часу, і додали, що постараються встигнути відмити всі склади до Чистого четверга.

В київському метрополітені також розповіли, що найчистіші потяги через трьох гілок саме у синьої. Справа у тому, що вона є повністю закритою — без відкритих наземних ділянок і тому потяги не так сильно забруднює сніг, дощ та пил.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, скільки коштує проїзд у метро Варшави у березні 2026 року. Вартість квитків залежить від проміжку часу, на який ви їх купуєте. За безквитковий проїзд доведеться сплатити штраф у розмірі 266 злотих (приблизно 3155 гривень).

Також Новини.LIVE писали, заради будівництва якої станції метро в Києві розрізали будинки. Справа у тому, що на той час вважалося, що розташовані на лінії забудови не несуть жодної історичної цінності. Тому під час прокладання метро було знесено або цілі будинки, або їх половини.