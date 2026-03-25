Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт У метро Києва назвали гілку з найчистішими вагонами

У метро Києва назвали гілку з найчистішими вагонами

Ua ru
Дата публікації: 25 березня 2026 12:28
В метро Києва назвали гілку з найчистішими вагонами
Потяги столичного метро розвозять пасажирів на роботу. Фото: Новини.LIVE

Кияни скаржаться на брудні вікна потягів на одній з ліній підземки. Відповідно до правил, їх би мали мити щотижня. В столичному метрополітені пояснили, чому не змогли забезпечити належний догляд за вагонами.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на відповідь kyivmetrogram в соцмережі Threads.

Брудні вагони в метро Києва

Одна з пасажирок з почуттям гумору поцікавилась, чому в столичному метро такі брудні вагони на зеленій гілці метро. Вона опублікувала кадри з кількома вагонами, вкритими пилом та брудом.

"Скоро вже буде Пасха, вікна мити будете?", — написала вона.  

Представники метрополітену пояснили, що вагони довго не мились через те, що електродепо, яке обслуговує зелену лінію, розташоване на лівому березі, і під час масованих обстрілів у люті морози воду доводилось відключати спеціально, щоб не пошкодити систему.

Там додали, що нині потроху відновили всі процеси, проте доводиться мити кожен вагон окремо і це займає немало часу, і додали, що постараються встигнути відмити всі склади до Чистого четверга.

В київському метрополітені також розповіли, що найчистіші потяги через трьох гілок саме у синьої. Справа у тому, що вона є повністю закритою — без відкритих наземних ділянок і тому потяги не так сильно забруднює сніг, дощ та пил.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, скільки коштує проїзд у метро Варшави у березні 2026 року. Вартість квитків залежить від проміжку часу, на який ви їх купуєте. За безквитковий проїзд доведеться сплатити штраф у розмірі 266 злотих (приблизно 3155 гривень).

Також Новини.LIVE писали, заради будівництва якої станції метро в Києві розрізали будинки. Справа у тому, що на той час вважалося, що розташовані на лінії забудови не несуть жодної історичної цінності. Тому під час прокладання метро було знесено або цілі будинки, або їх половини.

Київ соцмережі метрополітен
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації