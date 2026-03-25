Україна
Главная Транспорт В метро Киева назвали ветку с самыми чистыми вагонами

В метро Киева назвали ветку с самыми чистыми вагонами

Дата публикации 25 марта 2026 12:28
В метро Киева назвали ветку с самыми чистыми вагонами
Поезда столичного метро развозят пассажиров на работу. Фото: Новини.LIVE

Киевляне жалуются на грязные окна поездов на одной из линий подземки. Согласно правилам, их бы должны были мыть каждую неделю. В столичном метрополитене объяснили, почему не смогли обеспечить надлежащий уход за вагонами.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на ответ kyivmetrogram в соцсети Threads.

Грязные вагоны в метро Киева

Одна из пассажирок с чувством юмора поинтересовалась, почему в столичном метро такие грязные вагоны на зеленой ветке метро. Она опубликовала кадры с несколькими вагонами, покрытыми пылью и грязью.

"Скоро уже будет Пасха, окна мыть будете?", — написала она.

Представители метрополитена объяснили, что вагоны долго не мылись из-за того, что электродепо, которое обслуживает зеленую линию, расположено на левом берегу, и во время массированных обстрелов в сильные морозы воду приходилось отключать специально, чтобы не повредить систему.

Там добавили, что сейчас понемногу восстановили все процессы, однако приходится мыть каждый вагон отдельно и это занимает немало времени, и добавили, что постараются успеть отмыть все составы до Чистого четверга.

В киевском метрополитене также рассказали, что самые чистые поезда из трех веток именно у синей. Дело в том, что она является полностью закрытой — без открытых наземных участков и поэтому поезда не так сильно загрязняет снег, дождь и пыль.

Ранее Новини.LIVE сообщали, сколько стоит проезд в метро Варшавы в марте 2026 года. Стоимость билетов зависит от промежутка времени, на который вы их покупаете. За безбилетный проезд придется заплатить штраф в размере 266 злотых (примерно 3155 гривен).

Также Новини.LIVE писали, ради строительства какой станции метро в Киеве разрезали дома. Дело в том, что в то время считалось, что расположенные на линии застройки не несут никакой исторической ценности. Поэтому во время прокладки метро были снесены или целые дома, или их половины.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
