В КМВА пояснили, чому в київських маршрутках досі немає терміналів

Пасажири очікують на маршрутку в столиці.

Перевізники маршруток у Києві необґрунтовано піднімають ціни на проїзд. Вони не дотримуються жодних вимог щодо безпеки та комфорту пасажирів. Головною їх метою є не покращення життя киян та гостей міста, а збагачення.

Про це заявив член Громадської ради при КМДА Дмитро Калько в ефірі День.LIVE.

Жодного контролю приватних перевізників в Києві

Експерт зазначив, що головною метою приватних перевізників є отримання прибутку. При цьому вони не дотримуються жодних вимог щодо комфорту, безпеки та сервісу для пасажирів.

Саме заради отримання більшого прибутку приватні перевізники не встановлюють у маршрутках термінали безготівкової оплати проїзду.

"До будь-якого обгрунтування ціни проїзду має бути врахована кількість перевезень як складова", — підкреслив він.

Калько нагадав, що обгрунтуванням нещодавнього підвищення цін на проїзд стало те, що його вартість востаннє змінювалась ще у 2015 році і відтоді суттєво зросли ціни на витрати перевізників. На його думку такий підхід влади є непрофесійним.

В той же час комунальний транспорт направлений на задоволення потреб громади, на підвищення якості життя в місті Києві, а також на дотримання екологічних норм.

Перевірка технічного стану маршруток в Києві

Правник також повідомив, що наразі немає жодного аудиту, який би перевіряв технічний стан маршруток у місті. Перевізники нібито контролюють медичний стан водіїв, проте у більшості випадків це лише формальність.

Раніше ми розповідали, де в Україні найвищі ціни на проїзд у міських маршрутках. Як виявилося, не завжди залежать від площі міста та кількості населення. Найвища вартість проїзду у маршрутках у березні зафіксована у Львові та Харкові — 25 грн.

Також експерт із держуправління у сфері містобудування звернув увагу на різницю між офіційним тарифом у комунальному транспорті та фактичною вартістю поїздки в маршрутці.

За його підрахунками валовий дохід від маршрутних перевезень у столиці може становити близько мільярда доларів на рік.