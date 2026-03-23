Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт В КГВА объяснили, почему в киевских маршрутках до сих пор нет терминалов

В КГВА объяснили, почему в киевских маршрутках до сих пор нет терминалов

Ua ru
Дата публикации 23 марта 2026 10:27
Пассажиры ожидают маршрутку в столице. Фото: Новини.LIVE

Перевозчики маршруток в Киеве необоснованно поднимают цены на проезд. Они не соблюдают никаких требований по безопасности и комфорту пассажиров. Главной их целью является не улучшение жизни киевлян и гостей города, а обогащение.

Об этом заявил член Общественного совета при КГГА Дмитрий Калько в эфире День.LIVE.

Никакого контроля частных перевозчиков в Киеве

Эксперт отметил, что главной целью частных перевозчиков является получение прибыли. При этом они не соблюдают никаких требований по комфорту, безопасности и сервису для пассажиров.

Именно ради получения большей прибыли частные перевозчики не устанавливают в маршрутках терминалы безналичной оплаты проезда.

"К любому обоснованию цены проезда должно быть учтено количество перевозок как составляющая", — подчеркнул он.

Калько напомнил, что обоснованием недавнего повышения цен на проезд стало то, что его стоимость последний раз менялась еще в 2015 году и с тех пор существенно выросли цены на расходы перевозчиков. По его мнению такой подход власти является непрофессиональным.

В то же время коммунальный транспорт направлен на удовлетворение потребностей общества, на повышение качества жизни в городе Киеве, а также на соблюдение экологических норм.

Проверка технического состояния маршруток в Киеве

Юрист также сообщил, что пока нет ни одного аудита, который бы проверял техническое состояние маршруток в городе. Перевозчики якобы контролируют медицинское состояние водителей, однако в большинстве случаев это лишь формальность.

Ранее мы рассказывали, где в Украине самые высокие цены на проезд в городских маршрутках. Как оказалось, не всегда зависят от площади города и количества населения. Самая высокая стоимость проезда в маршрутках в марте зафиксирована во Львове и Харькове — 25 грн.

Также эксперт по госуправлению в сфере градостроительства обратил внимание на разницу между официальным тарифом в коммунальном транспорте и фактической стоимостью поездки в маршрутке.

По его подсчетам валовой доход от маршрутных перевозок в столице может составлять около миллиарда долларов в год.

Киев транспорт маршрутки
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации