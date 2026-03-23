В КГВА объяснили, почему в киевских маршрутках до сих пор нет терминалов

Пассажиры ожидают маршрутку в столице. Фото: Новини.LIVE

Перевозчики маршруток в Киеве необоснованно поднимают цены на проезд. Они не соблюдают никаких требований по безопасности и комфорту пассажиров. Главной их целью является не улучшение жизни киевлян и гостей города, а обогащение.

Об этом заявил член Общественного совета при КГГА Дмитрий Калько в эфире День.LIVE.

Читайте также:

Никакого контроля частных перевозчиков в Киеве

Эксперт отметил, что главной целью частных перевозчиков является получение прибыли. При этом они не соблюдают никаких требований по комфорту, безопасности и сервису для пассажиров.

Именно ради получения большей прибыли частные перевозчики не устанавливают в маршрутках терминалы безналичной оплаты проезда.

"К любому обоснованию цены проезда должно быть учтено количество перевозок как составляющая", — подчеркнул он.

Калько напомнил, что обоснованием недавнего повышения цен на проезд стало то, что его стоимость последний раз менялась еще в 2015 году и с тех пор существенно выросли цены на расходы перевозчиков. По его мнению такой подход власти является непрофессиональным.

В то же время коммунальный транспорт направлен на удовлетворение потребностей общества, на повышение качества жизни в городе Киеве, а также на соблюдение экологических норм.

Проверка технического состояния маршруток в Киеве

Юрист также сообщил, что пока нет ни одного аудита, который бы проверял техническое состояние маршруток в городе. Перевозчики якобы контролируют медицинское состояние водителей, однако в большинстве случаев это лишь формальность.

Ранее мы рассказывали, где в Украине самые высокие цены на проезд в городских маршрутках. Как оказалось, не всегда зависят от площади города и количества населения. Самая высокая стоимость проезда в маршрутках в марте зафиксирована во Львове и Харькове — 25 грн.

Также эксперт по госуправлению в сфере градостроительства обратил внимание на разницу между официальным тарифом в коммунальном транспорте и фактической стоимостью поездки в маршрутке.

По его подсчетам валовой доход от маршрутных перевозок в столице может составлять около миллиарда долларов в год.