В КГВА объяснили, почему в киевских маршрутках до сих пор нет терминалов
Перевозчики маршруток в Киеве необоснованно поднимают цены на проезд. Они не соблюдают никаких требований по безопасности и комфорту пассажиров. Главной их целью является не улучшение жизни киевлян и гостей города, а обогащение.
Об этом заявил член Общественного совета при КГГА Дмитрий Калько в эфире День.LIVE.
Никакого контроля частных перевозчиков в Киеве
Эксперт отметил, что главной целью частных перевозчиков является получение прибыли. При этом они не соблюдают никаких требований по комфорту, безопасности и сервису для пассажиров.
Именно ради получения большей прибыли частные перевозчики не устанавливают в маршрутках терминалы безналичной оплаты проезда.
"К любому обоснованию цены проезда должно быть учтено количество перевозок как составляющая", — подчеркнул он.
Калько напомнил, что обоснованием недавнего повышения цен на проезд стало то, что его стоимость последний раз менялась еще в 2015 году и с тех пор существенно выросли цены на расходы перевозчиков. По его мнению такой подход власти является непрофессиональным.
В то же время коммунальный транспорт направлен на удовлетворение потребностей общества, на повышение качества жизни в городе Киеве, а также на соблюдение экологических норм.
Проверка технического состояния маршруток в Киеве
Юрист также сообщил, что пока нет ни одного аудита, который бы проверял техническое состояние маршруток в городе. Перевозчики якобы контролируют медицинское состояние водителей, однако в большинстве случаев это лишь формальность.
Ранее мы рассказывали, где в Украине самые высокие цены на проезд в городских маршрутках. Как оказалось, не всегда зависят от площади города и количества населения. Самая высокая стоимость проезда в маршрутках в марте зафиксирована во Львове и Харькове — 25 грн.
Также эксперт по госуправлению в сфере градостроительства обратил внимание на разницу между официальным тарифом в коммунальном транспорте и фактической стоимостью поездки в маршрутке.
По его подсчетам валовой доход от маршрутных перевозок в столице может составлять около миллиарда долларов в год.
Читайте Новини.LIVE!