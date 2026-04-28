Проїзд в Києві: яка собівартість поїздки у метро та наземному транспорті у 2025 році

У Києві триває робота над розрахунками нової вартості проїзду у громадському транспорті. Вартість однієї поїздки може зрости у столиці вже у найближчі кілька місяців. Зокрема, в КМДА нині підрахували собівартість перевезення одного пасажира у наземному транспорті.

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на дані Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, передає Новини.LIVE.

Реальна вартість поїздки в наземному транспорті

Станом на кінець квітня 2026 року вартість однієї поїздки в громадському транспорті Києва складає 8 гривень.

В КМДА пояснили, що розрахунок собівартості поїздки в наземному транспорті та метро відрізняється. Зокрема, "Київпастранс" застосовує методичні рекомендації Мінтрансу та порядки формування тарифів на міський електро- й автомобільний транспорт.

При цьому підприємство не враховує в цю суму вартість частини рухомого складу та об'єктів, придбаних або відремонтованих за кошти бюджету Києва.

Так, у 2025 році собівартість перевезення одного пасажира в наземному транспорті складала 23,30 гривень.

Реальна вартість поїздки в метро

В КМДА пояснили, що для метрополітену амортизація входить до планової собівартості як джерело фінансування капітальних інвестицій. Так, у 2025 році її обсяг зріс із 5,02 млрд до 6,09 млрд грн. Зокрема, у 2025 році собівартість перевезення одного пасажира в метрополітені складала 43,86 гривні.

У КМДА підкреслили, що амортизація є невід'ємною частиною собівартості, адже відображає зношення інфраструктури і рухомого складу та дає змогу планувати оновлення.

Як повідомляли Новини.LIVE, наразі найдорожче проїхатись у маршрутці коштує у Львові та Харкові. У цих містах пасажири платять за проїзд по 25 гривень.

Водночас найнижчі ціни на проїзд маршруткою у Запоріжжі, Луцьку, Рівному, Хмельницькому та Києві. Одна поїздка для жителів та гостей міста коштує у середньому від 15 до 18 гривень.

Також Новини.LIVE писали, що проїзд у громадському транспорті також планують змінити і у Львові. Найбільшу суму платитимуть ті, хто оплачуватиме квиток готівкою — 30 гривень. Остаточне рішення влада міста має прийняти вже у травні.