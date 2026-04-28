Проезд в Киеве: какова себестоимость поездки в метро и наземном транспорте в 2025 году

Троллейбус доставляет пассажиров в столице.

В Киеве продолжается работа над расчетами новой стоимости проезда в общественном транспорте. Стоимость одной поездки может вырасти в столице уже в ближайшие несколько месяцев. В частности, в КГГА сейчас подсчитали себестоимость перевозки одного пассажира в наземном транспорте.

Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на данные Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

Реальная стоимость поездки в наземном транспорте

По состоянию на конец апреля 2026 года стоимость одной поездки в общественном транспорте Киева составляет 8 гривен.

В КГГА объяснили, что расчет себестоимости поездки в наземном транспорте и метро отличается. В частности, "Киевпастранс" применяет методические рекомендации Минтранса и порядки формирования тарифов на городской электро- и автомобильный транспорт.

При этом предприятие не учитывает в эту сумму стоимость части подвижного состава и объектов, приобретенных или отремонтированных за средства бюджета Киева.

Так, в 2025 году себестоимость перевозки одного пассажира в наземном транспорте составляла 23,30 гривен.

Реальная стоимость поездки в метро

В КГГА объяснили, что для метрополитена амортизация входит в плановую себестоимость как источник финансирования капитальных инвестиций. Так, в 2025 году ее объем вырос с 5,02 млрд до 6,09 млрд грн. В частности, в 2025 году себестоимость перевозки одного пассажира в метрополитене составляла 43,86 гривны.

В КГГА подчеркнули, что амортизация является неотъемлемой частью себестоимости, ведь отражает износ инфраструктуры и подвижного состава и позволяет планировать обновление.

Как сообщали Новини.LIVE, сейчас дороже всего проехаться в маршрутке стоит во Львове и Харькове. В этих городах пассажиры платят за проезд по 25 гривен.

В то же время самые низкие цены на проезд маршруткой в Запорожье, Луцке, Ровно, Хмельницком и Киеве. Одна поездка для жителей и гостей города стоит в среднем от 15 до 18 гривен.

Также Новини.LIVE писали, что проезд в общественном транспорте также планируют изменить и во Львове. Наибольшую сумму будут платить те, кто будет оплачивать билет наличными — 30 гривен. Окончательное решение власти города должны принять уже в мае.