Головна Транспорт В Китаї запустять перший автоматизований потяг метро: який вигляд має

В Китаї запустять перший автоматизований потяг метро: який вигляд має

Дата публікації: 14 травня 2026 07:32
Компанія CRRC поставила перший повністю автоматизований поїзд метро: який вигляд має (фото)
Новий потяг метро в Китаї. Фото: Freepik,Hangzhou. Колаж: Новини.LIVE

Компанія CRRC Nanjing Puzhen Rolling Stock представила перший повністю автоматизований поїзд метро. Він доставлятиме пасажирів у підземці Ханчжоу — великому місті на сході Китаю. 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Railway Pro.

Китай показав унікальний потяг

Зазначається, що новий поїзд буде курсувати на 12-й лінії метро Ханчжоу. Він зможе розганятися до 100 км/год. 

В новому потязі автоматизований весь робочий цикл — від запуску та вимкнення до самодіагностики, в’їзду та виїзду з депо, руху по лінії, зупинок на станціях, роботи дверей до миття вагонів та салону.

Поїзд оснащений бортовими інтелектуальними системами, зокрема системами активного та пасивного виявлення перешкод, системами контролю безпеки візків та ходової частини.

Він також обладнаний автоматичним перезавантаженням певних підсистем та дистанційним керуванням. Воно здатні забезпечити його працездатність у разі виникнення нештатних ситуацій.

У поїзді використовується тягова система з постійними магнітами, що забезпечує загальну економію енергії на понад 20%.

Для комфорту пасажирів потяг облаштували кондиціонерами з функцією очищення від бактерій та вірусів, а також вбудованою інтелектуальною системою розподілу повітряного потоку.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в Румунії буде побудовано майже 800 км високошвидкісної залізниці зі швидкістю потягів до 250 км/год. Маршрут пролягатиме через усю країну — від Чорного моря до кордону з Угорщиною.

Також Новини.LIVE писали, у австрійському Відні запустили перший двоповерховий електропоїзд Cityjet для приміських рейсів. Вони облаштовані низькою підлогою та можуть розганятися до 160 км/год. Крім того, в потягах є окремі місця під велосипеди, дитячі візки, валізи.

Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
