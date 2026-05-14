Компания CRRC поставила первый полностью автоматизированный поезд метро: как выглядит (фото)

Компания CRRC Nanjing Puzhen Rolling Stock представила первый полностью автоматизированный поезд метро. Он будет доставлять пассажиров в подземке Ханчжоу — крупном городе на востоке Китая.

Китай показал уникальный поезд

Отмечается, что новый поезд будет курсировать на 12-й линии метро Ханчжоу. Он сможет разгоняться до 100 км/ч.

В новом поезде автоматизирован весь рабочий цикл — от запуска и выключения до самодиагностики, въезда и выезда из депо, движения по линии, остановок на станциях, работы дверей до мытья вагонов и салона.

Поезд оснащен бортовыми интеллектуальными системами, в частности системами активного и пассивного обнаружения препятствий, системами контроля безопасности тележек и ходовой части.

Он также оборудован автоматической перезагрузкой определенных подсистем и дистанционным управлением. Оно способны обеспечить его работоспособность в случае возникновения нештатных ситуаций.

Первый полностью автоматизированный поезд метро для Ханчжоу выкатан CRRC Nanjing Puzhen



Для линии 12, максимальная скорость 100 км/ч, с полной автоматизацией процесса (GoA4)

В поезде используется тяговая система с постоянными магнитами, что обеспечивает общую экономию энергии более чем на 20%.

Для комфорта пассажиров поезд обустроили кондиционерами с функцией очистки от бактерий и вирусов, а также встроенной интеллектуальной системой распределения воздушного потока.

