Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт В Китае запустят первый автоматизированный поезд метро: как он выглядит

В Китае запустят первый автоматизированный поезд метро: как он выглядит

Ua ru
Дата публикации 14 мая 2026 07:32
Компания CRRC поставила первый полностью автоматизированный поезд метро: как выглядит (фото)
Новый поезд метро в Китае. Фото: Freepik, Hangzhou. Коллаж: Новини.LIVE

Компания CRRC Nanjing Puzhen Rolling Stock представила первый полностью автоматизированный поезд метро. Он будет доставлять пассажиров в подземке Ханчжоу — крупном городе на востоке Китая.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Railway Pro.

Китай показал уникальный поезд

Отмечается, что новый поезд будет курсировать на 12-й линии метро Ханчжоу. Он сможет разгоняться до 100 км/ч.

В новом поезде автоматизирован весь рабочий цикл — от запуска и выключения до самодиагностики, въезда и выезда из депо, движения по линии, остановок на станциях, работы дверей до мытья вагонов и салона.

Поезд оснащен бортовыми интеллектуальными системами, в частности системами активного и пассивного обнаружения препятствий, системами контроля безопасности тележек и ходовой части.

Читайте также:

Он также оборудован автоматической перезагрузкой определенных подсистем и дистанционным управлением. Оно способны обеспечить его работоспособность в случае возникновения нештатных ситуаций.

В поезде используется тяговая система с постоянными магнитами, что обеспечивает общую экономию энергии более чем на 20%.

Для комфорта пассажиров поезд обустроили кондиционерами с функцией очистки от бактерий и вирусов, а также встроенной интеллектуальной системой распределения воздушного потока.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Румынии будет построено почти 800 км высокоскоростной железной дороги со скоростью поездов до 250 км/ч. Маршрут будет пролегать через всю страну - от Черного моря до границы с Венгрией.

Также Новини.LIVE писали, в австрийской Вене запустили первый двухэтажный электропоезд Cityjet для пригородных рейсов. Они оборудованы низким полом и могут разгоняться до 160 км/ч. Кроме того, в поездах есть отдельные места под велосипеды, детские коляски, чемоданы.

Китай метро поезда
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации