Україна
В Києві вийшли на рейси десятки нових автобусів

В Києві вийшли на рейси десятки нових автобусів

Ua ru
Дата публікації: 21 січня 2026 18:33
В Києві пустили 20 автобусів Anadolu Isuzu — характеристики транспорту (фото)
Автобуси Anadolu Isuzu. Фото: КМДА

В столиці запустили на маршрути ще 20 нових автобусів турецького виробництва Anadolu Isuzu. Київ отримав їх у межах угоди за Проєктом "Міський громадський транспорт України" між Україною та Європейським інвестиційним банком. 

Про це йдеться на сайті КМДА.

Київ підсилили автобусами

Зазначається, що нові автобуси вже були оформлені, розмитнені та розподілені між усіма автопарками комунального підприємства "Київпастранс".

Новими автобусами підсилять транспортну мережу міста на рейсах що дублюють електротранспорт на лівому та правому березі Києва. 

Автобуси Anadolu Isuzu оснащені низькою підлогою та пандусами, а також мають інформаційне табло для пасажирів, системи зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження, оповіщення зупинок, кондиціонування й опалення. Окрім того, в салоні встановлено енергоощадне LED-освітлення.

None - фото 1
Салон автобуса Anadolu Isuzu. Фото: КМДА
None - фото 2
Новий автобус Anadolu Isuzu. Фото: КМДА

В Київській міській раді повідомили, що загалом Київ вже отримав 60 автобусів Anadolu Isuzu. Зокрема, передача ще 25 таких планується до кінця 2026 року.

Раніше ми розповідали, що уряд Німеччини затвердив нові правила купівлі електромобіля. Покупцям виплачуватимуть субсидії у розмірі від півтори до шести тисяч євро. 

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
