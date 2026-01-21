Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт єЧерга для автобусів — в Мінрозвитку анонсували оновлення

єЧерга для автобусів — в Мінрозвитку анонсували оновлення

Ua ru
Дата публікації: 21 січня 2026 12:17
єЧерга для автобусів — затверджено нові правила використання системи
Перевірка документів при перетині кордону. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Міністерство розвитку громад та територій України оновило функціонал системи єЧерга. Відповідні зміни стосуватимуться автобусів на так званих "коротких" маршрутах.

Про це йдеться на сайті відомства.

Реклама
Читайте також:

Оновлення єЧерга для автобусів

У Мінрозвитку пояснили, що оновлення поширюватимуться на маршрути, протяжність яких складає не більше 400 кілометрів та які, відповідно до регулярного дозволу на маршрут, мають 2 та більше перетинів кордону за добу. 

"Короткі маршрути мають свою специфіку — один і той самий автобус може перетинати кордон кілька разів на добу. Саме тому ми оновили функціонал так, щоб бронювання в онлайн-черзі відповідало фактичній кількості дозволених перетинів та давало доступні можливості для роботи перевізника", — повідомив заступник Міністра розвитку громад та територій України Сергій Деркач.

Раніше перевізники мали окремо бронювати місця перед перетином кордону автобусом. Відтепер система єЧерга надає можливість забронювати рівно таку кількість місць у черзі, яка відповідає кількості перетинів кордону на добу, передбачених дозволом на регулярний маршрут. Оновлення стануть доступними із 21 січня з 9:00. 

У відомстві пояснили, що біля маршрутів до 400 кілометрів в черзі бронювання буде відображатись спеціальна позначка. 

Раніше ми розповідали, що уряд Німеччини затвердив нові правила купівлі електромобіля. Покупцям виплачуватимуть субсидії у розмірі від півтори до шести тисяч євро. 

Також писали, які документи необхідно підготувати українцям для перетину кордону з Польщею. Варто врахувати, що біометричного закордонного паспорта нині недостатньо.

правила подорож автобуси перевезення виїзд за кордон
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації