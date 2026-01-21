єЧерга для автобусів — затверджено нові правила використання системи

Перевірка документів при перетині кордону. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Міністерство розвитку громад та територій України оновило функціонал системи єЧерга. Відповідні зміни стосуватимуться автобусів на так званих "коротких" маршрутах.

Про це йдеться на сайті відомства.

Оновлення єЧерга для автобусів

У Мінрозвитку пояснили, що оновлення поширюватимуться на маршрути, протяжність яких складає не більше 400 кілометрів та які, відповідно до регулярного дозволу на маршрут, мають 2 та більше перетинів кордону за добу.

"Короткі маршрути мають свою специфіку — один і той самий автобус може перетинати кордон кілька разів на добу. Саме тому ми оновили функціонал так, щоб бронювання в онлайн-черзі відповідало фактичній кількості дозволених перетинів та давало доступні можливості для роботи перевізника", — повідомив заступник Міністра розвитку громад та територій України Сергій Деркач.

Раніше перевізники мали окремо бронювати місця перед перетином кордону автобусом. Відтепер система єЧерга надає можливість забронювати рівно таку кількість місць у черзі, яка відповідає кількості перетинів кордону на добу, передбачених дозволом на регулярний маршрут. Оновлення стануть доступними із 21 січня з 9:00.

У відомстві пояснили, що біля маршрутів до 400 кілометрів в черзі бронювання буде відображатись спеціальна позначка.

