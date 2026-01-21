В Киеве пустили 20 автобусов Anadolu Isuzu — характеристики транспорта (фото)

Автобусы Anadolu Isuzu. Фото: КГГА

В столице запустили на маршруты еще 20 новых автобусов турецкого производства Anadolu Isuzu. Киев получил их в рамках соглашения по Проекту "Городской общественный транспорт Украины" между Украиной и Европейским инвестиционным банком.

Об этом говорится на сайте КГГА.

Отмечается, что новые автобусы уже были оформлены, растаможены и распределены между всеми автопарками коммунального предприятия "Киевпастранс".

Новыми автобусами усилят транспортную сеть города на рейсах дублирующих электротранспорт на левом и правом берегу Киева.

Автобусы Anadolu Isuzu оснащены низким полом и пандусами, а также имеют информационное табло для пассажиров, системы наружного и внутреннего видеонаблюдения, оповещения остановок, кондиционирования и отопления. Кроме того, в салоне установлено энергосберегающее LED-освещение.

Салон автобуса Anadolu Isuzu. Фото: КГГА

Новый автобус Anadolu Isuzu. Фото: КГГА

В Киевском городском совете сообщили, что в целом Киев уже получил 60 автобусов Anadolu Isuzu. В частности, передача еще 25 таких планируется до конца 2026 года.

