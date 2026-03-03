Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гороскоп
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт В Києві відновили рух електротранспорту — які рейси вже працюють

В Києві відновили рух електротранспорту — які рейси вже працюють

Ua ru
Дата публікації: 3 березня 2026 13:20
На лівому березі Києва відновили роботу електротранспорту — перелік трамваїв та тролейбусів
Кияни пересідають з маршруток та автобусів на трамваї та тролейбуси. Фото: УНІАН, "Київпастранс". Колаж: Новини.LIVE

Третього березня на тлі покращення з енергетикою на лівому березі Києва відновлюють роботу електротранспорту. Також на маршрути повернуться трамваї та тролейбуси, які з'єднують два береги.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.

Реклама
Читайте також:

Електротранспорт лівого берега працюватиме у звичному режимі

Зазначається, що через покращення ситуації в енергосистемі "Київпастранс" починає поетапне відновлення руху електротранспорту на лівому березі та маршрутів, що з’єднують обидва береги столиці.

Зокрема, вже з 3 березня відновлять частково вийдуть на маршрути трамваї №№ 4, 5, 22, 23, 27, 28, 29, 32, 33, 35; а також тролейбуси №№ 29, 30, 31, 37 (зі змінами), 43, 47, 50, 50-К.

"4 березня, за умови відсутності нових пошкоджень енергетичної інфраструктури, електротранспорт лівого берега працюватиме у звичному режимі та відповідно до планового випуску", — йдеться в повідомленні.

Автобуси, що дублювали ці маршрути, скасують вже з 4 березня.

Раніше ми розповідали, що трамваї та тролейбуси в Києві через дефіцит електроенергії не виходять на рейси вже понад 40 днів. Попри те, що КП "Київпастранс" задіяло максимально можливий людський і технічний ресурс і на рейси по столиці виїжджає орієнтовно 96% автобусів, повністю замінити електротранспорт автобусами складно через різні за масштабом системи перевезень.

Також експерт із держуправління у сфері містобудування звернув увагу на різницю між офіційним тарифом у комунальному транспорті та фактичною вартістю поїздки в маршрутці. 

За його підрахунками валовий дохід від маршрутних перевезень у столиці може становити близько мільярда доларів на рік.

Київ енергетика громадський транспорт трамвай тролейбуси
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації