На лівому березі Києва відновили роботу електротранспорту — перелік трамваїв та тролейбусів

В Києві відновили рух електротранспорту — які рейси вже працюють
Третього березня на тлі покращення з енергетикою на лівому березі Києва відновлюють роботу електротранспорту. Також на маршрути повернуться трамваї та тролейбуси, які з'єднують два береги.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.
Електротранспорт лівого берега працюватиме у звичному режимі
Зазначається, що через покращення ситуації в енергосистемі "Київпастранс" починає поетапне відновлення руху електротранспорту на лівому березі та маршрутів, що з’єднують обидва береги столиці.
Зокрема, вже з 3 березня відновлять частково вийдуть на маршрути трамваї №№ 4, 5, 22, 23, 27, 28, 29, 32, 33, 35; а також тролейбуси №№ 29, 30, 31, 37 (зі змінами), 43, 47, 50, 50-К.
"4 березня, за умови відсутності нових пошкоджень енергетичної інфраструктури, електротранспорт лівого берега працюватиме у звичному режимі та відповідно до планового випуску", — йдеться в повідомленні.
Автобуси, що дублювали ці маршрути, скасують вже з 4 березня.
Раніше ми розповідали, що трамваї та тролейбуси в Києві через дефіцит електроенергії не виходять на рейси вже понад 40 днів. Попри те, що КП "Київпастранс" задіяло максимально можливий людський і технічний ресурс і на рейси по столиці виїжджає орієнтовно 96% автобусів, повністю замінити електротранспорт автобусами складно через різні за масштабом системи перевезень.
Також експерт із держуправління у сфері містобудування звернув увагу на різницю між офіційним тарифом у комунальному транспорті та фактичною вартістю поїздки в маршрутці.
За його підрахунками валовий дохід від маршрутних перевезень у столиці може становити близько мільярда доларів на рік.
