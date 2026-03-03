На лівому березі Києва відновили роботу електротранспорту — перелік трамваїв та тролейбусів

Кияни пересідають з маршруток та автобусів на трамваї та тролейбуси. Фото: УНІАН, "Київпастранс". Колаж: Новини.LIVE

Третього березня на тлі покращення з енергетикою на лівому березі Києва відновлюють роботу електротранспорту. Також на маршрути повернуться трамваї та тролейбуси, які з'єднують два береги.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.

Реклама

Читайте також:

Електротранспорт лівого берега працюватиме у звичному режимі

Зазначається, що через покращення ситуації в енергосистемі "Київпастранс" починає поетапне відновлення руху електротранспорту на лівому березі та маршрутів, що з’єднують обидва береги столиці.

Зокрема, вже з 3 березня відновлять частково вийдуть на маршрути трамваї №№ 4, 5, 22, 23, 27, 28, 29, 32, 33, 35; а також тролейбуси №№ 29, 30, 31, 37 (зі змінами), 43, 47, 50, 50-К.

"4 березня, за умови відсутності нових пошкоджень енергетичної інфраструктури, електротранспорт лівого берега працюватиме у звичному режимі та відповідно до планового випуску", — йдеться в повідомленні.

Автобуси, що дублювали ці маршрути, скасують вже з 4 березня.

Раніше ми розповідали, що трамваї та тролейбуси в Києві через дефіцит електроенергії не виходять на рейси вже понад 40 днів. Попри те, що КП "Київпастранс" задіяло максимально можливий людський і технічний ресурс і на рейси по столиці виїжджає орієнтовно 96% автобусів, повністю замінити електротранспорт автобусами складно через різні за масштабом системи перевезень.

Також експерт із держуправління у сфері містобудування звернув увагу на різницю між офіційним тарифом у комунальному транспорті та фактичною вартістю поїздки в маршрутці.

За його підрахунками валовий дохід від маршрутних перевезень у столиці може становити близько мільярда доларів на рік.