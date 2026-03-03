Видео
В Киеве возобновили движение электротранспорта — перечень рейсов

В Киеве возобновили движение электротранспорта — перечень рейсов

Дата публикации 3 марта 2026 13:20
На левом берегу Киева возобновили работу электротранспорта — какие рейсы работают
Киевляне пересаживаются с маршруток и автобусов на трамваи и троллейбусы. Фото: УНИАН, "Киевпастранс". Коллаж: Новини.LIVE

Третьего марта на фоне улучшения с энергетикой на левом берегу Киева возобновляют работу электротранспорта. Также на маршруты вернутся трамваи и троллейбусы, которые соединяют два берега. Транспорт будет курсировать, если враг сново не атакует энергосистему.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Электротранспорт левого берега будет работать в обычном режиме

Отмечается, что из-за улучшения ситуации в энергосистеме "Киевпастранс" начинает поэтапное восстановление движения электротранспорта на левом берегу и маршрутов, соединяющих оба берега столицы.

В частности, уже с 3 марта возобновят частично выйдут на маршруты трамваи №№ 4, 5, 22, 23, 27, 28, 29, 32, 33, 35; а также троллейбусы №№ 29, 30, 31, 37 (с изменениями), 43, 47, 50, 50-К.

"4 марта, при условии отсутствия новых повреждений энергетической инфраструктуры, электротранспорт левого берега будет работать в обычном режиме и в соответствии с плановым выпуском", — говорится в сообщении.

Автобусы, которые дублировали эти маршруты, отменят уже с 4 марта.

Ранее мы рассказывали, что трамваи и троллейбусы в Киеве из-за дефицита электроэнергии не выходят на рейсы уже более 40 дней. Несмотря на то, что КП "Киевпастранс" задействовало максимально возможный человеческий и технический ресурс и на рейсы по столице выезжает ориентировочно 96% автобусов, полностью заменить электротранспорт автобусами сложно из-за разных по масштабу систем перевозок.

Также эксперт по госуправлению в сфере градостроительства обратил внимание на разницу между официальным тарифом в коммунальном транспорте и фактической стоимостью поездки в маршрутке.

По его подсчетам валовой доход от маршрутных перевозок в столице может составлять около миллиарда долларов в год.

Киев энергетика общественный транспорт трамвай троллейбусы
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
