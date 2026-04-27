Нові правила паркування в Києві: тарифи та знижки

Сьогодні, 27 квітня, в Києві почали діяти нові правила платного паркування. Зокрема, було запроваджено знижки на місячні абонементи. Проте скористатися такою пропозицією можуть далеко не всі кияни.

Детальніше про нові правила Новини.LIVE розповів заступник голови КМДА Костянтин Усов.

Паркувальні абонементи в Києві

В Києві почала працювати майже 90% знижка на місячну підписку на паркування для громадян-платників податків у місті.

Її вартість залежать від зони та становить:

ІІІ зона (спальні райони) — 299 грн на місяць;

ІІ зона (пре центр столиці) — 999 грн на місяць;

ІІ зона (охоплює весь Київ без обмежень) — 1499 грн на місяць.

Заступник голови КМДА підкреслив, що сплативши цю суму один раз на місяць водії можуть забути про штрафи за паркування та користуватися спільним простором.

Щоб скористатися знижкою, потрібно верифікуватися у додатку "Київ Цифровий". Після цього дані громадянина перевіряє Державна податкова служба України. Вона займає в середньому кілька годин.

Після успішного проходження перевірки громадянам відкривається можливість купувати місячну підписку зі знижкою 90%.

В КМДА пояснили, що право на пільгу має особа:

яка працює у компанії, яка зареєстрована в Києві;

є ФОПом, який зареєстрований в столиці;

має нерухомість в Києві;

має рухоме майно, за яке було сплачено податки до бюджету столиці.

Усов підкреслив, що при цьому не є важливим місце прописки людини.

Як змінилися звичайні паркувальні тарифи

В КМДА пояснили, що самі паркувальні зони не були змінені, проте тарифи зросли на 5 гривень та складають:

у І зоні — 40 грн за годину;

у ІІ зоні — 30 грн за годину;

у ІІІ зоні — 10 грн за годину.

Усов запевнив, що одразу після оплати підписки дані відображатимуться в планшетах паркувальної інспекції міста Києва і вона не матиме права накладати штрафи за неоплату паркування.

Встановленням нових правил в КМДА прагнуть досягти домовленості з водіями не високими штрафами, а вигідними угодами.

Усов додав, що в тому випадку, якщо водій двічі не оплатить паркування в центрі Києва і його оштрафує інспекція — він сплатить більшу суму, ніж вартує місячна підписка.

