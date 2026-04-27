Новые правила парковки в Киеве: тарифы и скидки: новые правила парковки

Эвакатор убирает авто с неправильно припаркованного места. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 27 апреля, в Киеве начали действовать новые правила платной парковки. В частности, были введены скидки на месячные абонементы. Однако воспользоваться таким предложением могут далеко не все киевляне.

Подробнее о новых правилах Новини.LIVE рассказал заместитель председателя КГГА Константин Усов.

Парковочные абонементы в Киеве

В Киеве начала работать почти 90% скидка на месячную подписку на парковку для граждан-налогоплательщиков в городе.

Ее стоимость зависят от зоны и составляет:

III зона (спальные районы) — 299 грн в месяц;

II зона (пре центр столицы) —999 грн в месяц;

ІІ зона (охватывает весь Киев без ограничений) — 1499 грн в месяц.

Заместитель председателя КГГА подчеркнул, что оплатив эту сумму один раз в месяц водители могут забыть о штрафах за парковку и пользоваться общим пространством.

Чтобы воспользоваться скидкой, нужно верифицироваться в приложении "Киев Цифровой". После этого данные гражданина проверяет Государственная налоговая служба Украины. Она занимает в среднем несколько часов.

После успешного прохождения проверки гражданам открывается возможность покупать месячную подписку со скидкой 90%.

В КГГА объяснили, что право на льготу имеет лицо:

работающее в компании, которая зарегистрирована в Киеве;

является ФОПом, который зарегистрирован в столице;

имеет недвижимость в Киеве;

имеет движимое имущество, за которое были уплачены налоги в бюджет столицы.

Усов подчеркнул, что при этом не является важным место прописки человека.

Как изменились обычные парковочные тарифы

В КГГА объяснили, что сами парковочные зоны не были изменены, однако тарифы выросли на 5 гривен и составляют:

в I зоне — 40 грн в час;

во II зоне — 30 грн в час;

в III зоне — 10 грн в час.

Усов заверил, что сразу после оплаты подписки данные будут отображаться в планшетах парковочной инспекции города Киева и она не будет иметь права накладывать штрафы за неоплату парковки.

Установлением новых правил в КГГА стремятся достичь договоренности с водителями не высокими штрафами, а выгодными соглашениями.

Усов добавил, что в том случае, если водитель дважды не оплатит парковку в центре Киева и его оштрафует инспекция — он оплатит большую сумму, чем стоит месячная подписка.

