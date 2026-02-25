Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт В Києві після блекауту знову запрацює електротранспорт — маршрути

В Києві після блекауту знову запрацює електротранспорт — маршрути

Ua ru
Дата публікації: 25 лютого 2026 17:25
В Києві частково відновили рух електротранспорту — перелік маршрутів
Відновлення руху електротранспорту у Києві. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Після зупинки трамваїв та тролейбусів через дефіцит електроенергії, в Києві потроху повертають електротранспорт на правому березі. Рух частини рейсів буде відновлено вже 26 лютого.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Реклама
Читайте також:

Які трамваї та тролейбуси повернуться на рейси

Зазначається, у зв’язку з покращенням ситуації в енергосистемі та збільшенням лімітів електропостачання, "Київпастранс" частково відновлює деякі рейси електротранспорту.

В КМДА попередили, що наразі є технічна можливість запустити трамваї та тролейбуси лише на правому березі столиці.

Зокрема, з 26 лютого відновлять роботу тролейбусні маршрути: №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9К, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22-К, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 40-К, 41, 42, 44, 45.

Також в столиці знову запрацюють трамваї: №№ 1, 2, 3, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, а також на маршути повернуться автобуси: №№ 11-Д, 35-К, 39, 75, 77, 79, 90-К, 120.

В КМДА повідомили, що відновлення руху електротранспорту на лівому березі та маршрутів, що з’єднують обидва береги столиці, стане можливим після подальшого покращення ситуації в енергосистемі та за умови відсутності нових пошкоджень інфраструктури.

Там також додали, що вивільненими на правому березі автобусами посилять маршрути на лівому березі.

Раніше ми розповідали, що трамваї та тролейбуси в Києві через дефіцит електроенергії не виходять на рейси вже понад 40 днів. Попри те, що КП "Київпастранс" задіяло максимально можливий людський і технічний ресурс і на рейси по столиці виїжджає орієнтовно 96% автобусів, повністю замінити електротранспорт автобусами складно через різні за масштабом системи перевезень.

Також експерт із держуправління у сфері містобудування звернув увагу на різницю між офіційним тарифом у комунальному транспорті та фактичною вартістю поїздки в маршрутці. 

За його підрахунками валовий дохід від маршрутних перевезень у столиці може становити близько мільярда доларів на рік.

Київ транспорт відключення світла КМВА тролейбуси
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації