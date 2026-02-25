В Києві частково відновили рух електротранспорту — перелік маршрутів

Відновлення руху електротранспорту у Києві. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Після зупинки трамваїв та тролейбусів через дефіцит електроенергії, в Києві потроху повертають електротранспорт на правому березі. Рух частини рейсів буде відновлено вже 26 лютого.

Які трамваї та тролейбуси повернуться на рейси

Зазначається, у зв’язку з покращенням ситуації в енергосистемі та збільшенням лімітів електропостачання, "Київпастранс" частково відновлює деякі рейси електротранспорту.

В КМДА попередили, що наразі є технічна можливість запустити трамваї та тролейбуси лише на правому березі столиці.

Зокрема, з 26 лютого відновлять роботу тролейбусні маршрути: №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9К, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22-К, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 40-К, 41, 42, 44, 45.

Також в столиці знову запрацюють трамваї: №№ 1, 2, 3, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, а також на маршути повернуться автобуси: №№ 11-Д, 35-К, 39, 75, 77, 79, 90-К, 120.

В КМДА повідомили, що відновлення руху електротранспорту на лівому березі та маршрутів, що з’єднують обидва береги столиці, стане можливим після подальшого покращення ситуації в енергосистемі та за умови відсутності нових пошкоджень інфраструктури.

Там також додали, що вивільненими на правому березі автобусами посилять маршрути на лівому березі.

Раніше ми розповідали, що трамваї та тролейбуси в Києві через дефіцит електроенергії не виходять на рейси вже понад 40 днів. Попри те, що КП "Київпастранс" задіяло максимально можливий людський і технічний ресурс і на рейси по столиці виїжджає орієнтовно 96% автобусів, повністю замінити електротранспорт автобусами складно через різні за масштабом системи перевезень.

Також експерт із держуправління у сфері містобудування звернув увагу на різницю між офіційним тарифом у комунальному транспорті та фактичною вартістю поїздки в маршрутці.

За його підрахунками валовий дохід від маршрутних перевезень у столиці може становити близько мільярда доларів на рік.