Україна
В Киеве после блэкаута снова заработает электротранспорт

В Киеве после блэкаута снова заработает электротранспорт

Ua ru
Дата публикации 25 февраля 2026 17:25
В Киеве частично восстановили движение электротранспорта — что известно
Восстановление движения электротранспорта в Киеве. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

После остановки трамваев и троллейбусов из-за дефицита электроэнергии, в Киеве понемногу возвращают электротранспорт на правом берегу. Они выйдут на маршруты уже 26 февраля.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

Читайте также:

Какие трамваи и троллейбусы вернутся на рейсы

Отмечается, в связи с улучшением ситуации в энергосистеме и увеличением лимитов электроснабжения, "Киевпастранс" частично восстанавливает некоторые рейсы электротранспорта.

В КГГА предупредили, что сейчас есть техническая возможность запустить трамваи и троллейбусы только на правом берегу столицы.

В частности, с 26 февраля возобновят работу троллейбусные маршруты: №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9К, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22-К, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 40-К, 41, 42, 44, 45.

Также в столице снова заработают трамваи: №№ 1, 2, 3, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, а также на маршуты вернутся автобусы: №№ 11-Д, 35-К, 39, 75, 77, 79, 90-К, 120.

В КГГА сообщили, что возобновление движения электротранспорта на левом берегу и маршрутов, соединяющих оба берега столицы, станет возможным после дальнейшего улучшения ситуации в энергосистеме и при условии отсутствия новых повреждений инфраструктуры.

Там также добавили, что высвобожденными на правом берегу автобусами усилят маршруты на левом берегу.

Ранее мы рассказывали, что трамваи и троллейбусы в Киеве из-за дефицита электроэнергии не выходят на рейсы уже более 40 дней. Несмотря на то, что КП "Киевпастранс" задействовало максимально возможный человеческий и технический ресурс и на рейсы по столице выезжает ориентировочно 96% автобусов, полностью заменить электротранспорт автобусами сложно из-за разных по масштабу систем перевозок.

Также эксперт по госуправлению в сфере градостроительства обратил внимание на разницу между официальным тарифом в коммунальном транспорте и фактической стоимостью поездки в маршрутке.

По его подсчетам валовой доход от маршрутных перевозок в столице может составлять около миллиарда долларов в год.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
