Главная Транспорт В Европе запустили новые поезда, которые соединили популярные города

В Европе запустили новые поезда, которые соединили популярные города

Дата публикации 7 мая 2026 12:39
Czech Railways (ČD) запустила 2 поезда: маршрут и цены на билеты
Девушка путешествует поездами Czech Railways. Фото: Czech Railways, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Из-за высоких цен на топливо на фоне войны на Ближнем Востоке сейчас идеальное время, чтобы воспользоваться преимуществами европейской железной дороги. Туристы, которые планируют поездку в Европу этим летом, теперь смогут выгодно посетить сразу несколько городов. В начале мая были запущены новые поезда, которые соединили Прагу (Чехия) и Копенгаген (Дания).

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The Sun.

Новые железнодорожные рейсы в Европе

Отныне ежедневно в Европе будут курсировать два поезда: один будет осуществлять обратный рейс из Гамбурга (Германия) в Прагу, а другой — в Копенгаген.

Один из поездов будет отправляться с главного железнодорожного вокзала Праги (Hlavní Nádraží) в 6:30 утра, и останавливаться в немецких городах Дрездене, Берлине и Гамбурге. Прибывать в Копенгаген он будет ежедневно в 19:38.

Железнодорожное путешествие в разы длиннее авиа и длится 13 часов, самолетом это расстояние можно преодолеть за 1,5 часа.

Пассажиры также смогут забронировать билеты на дополнительный летний рейс, отправляющийся из Праги в 16:30.

Цены на билеты стартуют от 62 евро (примерно 3 200 грн).

Путешественников будут доставлять поезда Czech Railways (ČD) премиум-класса "ComfortJet", которые оборудованы бесплатным Wi-Fi, кондиционерами, отдельными местами для хранения велосипедов и детским кинозалом. В их составе также будут курсировать вагоны-рестораны.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Анна Куделюк
