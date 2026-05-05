Elron знизив ціни на проїзні на 36%: доступні напрямки

Популярний естонський залізничний перевізник Elron вирішив порадувати своїх пасажирів. Компанія на тлі суттєвого зростання на пальне оголосила про нову акцію. Ціни на абонементи були знижені на 36%.

Весняний розпродаж Elron

Мандрівники отримали можливість помандрувати Естонією "за копійки". Ціни на проїзні стартують від двох євро на день (приблизно 100 гривень).

"Ціни на пальне постійно зростають, але ми ... з 1 травня знизили ціни на абонементи на 36%. З абонементом їзди стільки, скільки зможеш! Чим більше їздиш, тим вигідніше", — йдеться в повідомленні.

Зниження ці на абонементи поширюється на всі маршрути, найбільші знижки — на міжміських маршрутах. Зокрема, ціна 30-денного квитка на маршруті:

Таллінн – Тарту — знизилася з 297 євро до 189 євро;

Таллінн – Нарва – з 330 євро до 210 євро;

Тарту – Валга – з 143 євро до 91 євро.

Крім того, ціна найдорожчого 30-денного квитка на приміські поїзди (зони I–V) також зменшилася з 121 євро до 88,90 євро.

Мандрівники мають можливість придбати абонементи на термін від 1 до 30 днів.

