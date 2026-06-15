SNCB, SNCF Voyageurs та SBB розбудовують існуючий маршрут TGV INOUI: коли мають запустити перші потяги

Хлопець мандрує новим рейсом в Європі. Фото: Elron, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

З липня 2027 року в Європі почнуть тестувати новий маршрут TGV INOUI, який має з'єднати Брюссель, Страсбург і Базель. Залізничні оператори SNCB, SNCF Voyageurs та Швейцарські федеральні залізниці (SBB) об’єднають зусилля, щоб продовжити існуючий маршрут TGV INOUI між Брюсселем і Страсбургом до Базеля.

Про це повідомляє Euronews, передає Новини.LIVE.

Тестування нової залізниці в Європі

Новий маршрут, запуск якого заплановано на липень 2027 року, має на меті зміцнити залізничне сполучення між трьома найважливішими туристичними ринками Європи.

У разі успіху ця ініціатива може ще більше покращити транскордонні залізничні перевезення між Бельгією, Францією та Швейцарією, а також створити нові сполучення з Лондоном та Нідерландами.

Розширення маршруту базуватиметься на вже існуючому маршруті TGV INOUI Брюссель–Франція, який спільно експлуатують бельгійський та французький залізничні оператори SNCB та SNCF Voyageurs. До партнерства приєдналася компанія SBB, яка перевірить попит на пряме сполучення між Брюсселем, Страсбургом та Базелем.

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Згідно з планами, поїзд курсуватиме щоп’ятниці, щосуботи та щонеділі.

Вирушаючи зі станції "Брюссель-Міді" приблизно о 7:00 за місцевим часом, поїзд робитиме зупинки на станціях "Лілль-Європа", "Аеропорт Шарль де Голль (TGV)", "Шампань-Арденни (TGV)", "Мез (TGV)", "Лотарингія (TGV)" та "Страсбург-Віль", а потім прибуватиме на станцію "Базель SBB" приблизно о 12:30.

Поїзд у зворотному напрямку відправлятиметься з Базеля приблизно о 14:00 і прибуватиме до Брюсселя незадовго до 19:00.

Для мандрівників цей маршрут суттєво спростить дорогу між Бельгією та Швейцарією, адже нині вони змушені добиратися із пересадками.

Очікується, що квитки на пробні рейси надійдуть у продаж навесні наступного року, перед запуском маршруту у липні 2027 року.

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