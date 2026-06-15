SNCB, SNCF Voyageurs и SBB расширяют существующий маршрут TGV INOUI: когда должны начать курсировать первые поезда

Парень путешествует на новом рейсе по Европе. Фото: Elron, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

С июля 2027 года в Европе начнут тестировать новый маршрут TGV INOUI, который должен соединить Брюссель, Страсбург и Базель. Железнодорожные операторы SNCB, SNCF Voyageurs и Швейцарские федеральные железные дороги (SBB) объединят усилия, чтобы продлить существующий маршрут TGV INOUI между Брюсселем и Страсбургом до Базеля.

Об этом сообщает Euronews, передает Новини.LIVE.

Тестирование новой железной дороги в Европе

Новый маршрут, запуск которого запланирован на июль 2027 года, призван укрепить железнодорожное сообщение между тремя важнейшими туристическими рынками Европы.

В случае успеха эта инициатива может еще больше улучшить трансграничные железнодорожные перевозки между Бельгией, Францией и Швейцарией, а также создать новые сообщения с Лондоном и Нидерландами.

Расширение маршрута будет основано на уже существующем маршруте TGV INOUI Брюссель–Франция, который совместно эксплуатируют бельгийский и французский железнодорожные операторы SNCB и SNCF Voyageurs. К партнерству присоединилась компания SBB, которая проверит спрос на прямое сообщение между Брюсселем, Страсбургом и Базелем.

Читайте также:

Согласно планам, поезд будет курсировать каждую пятницу, субботу и воскресенье.

Отправляясь со станции "Брюссель-Миди" примерно в 7:00 по местному времени, поезд будет делать остановки на станциях "Лилль-Европа", "Аэропорт Шарль де Голль (TGV)", "Шампань-Арденны (TGV)", "Мез (TGV)", "Лотарингия (TGV)" и "Страсбург-Виль", а затем прибудет на станцию "Базель SBB" примерно в 12:30.

Поезд в обратном направлении будет отправляться из Базеля примерно в 14:00 и прибывать в Брюссель незадолго до 19:00.

Для путешественников этот маршрут существенно упростит путь между Бельгией и Швейцарией, ведь сейчас они вынуждены добираться с пересадками.

Ожидается, что билеты на пробные рейсы поступят в продажу весной следующего года, перед запуском маршрута в июле 2027 года.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что на железнодорожных вокзалах Нидерландов заработает новая система. Искусственный интеллект будет обнаруживать оставленный багаж. Такой шаг поможет предотвратить перебои в расписании движения поездов.

Также Новини.LIVE писали, что Leo Express запускает один из самых длинных железнодорожных маршрутов в Европе. Поезд будет курсировать через Краков, Прагу, Дрезден и Лейпциг. Маршрут протянется на целых 1 300 км.