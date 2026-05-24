Виїзд за кордон: як українцям перевірити обмеження онлайн

Українці можуть онлайн перевірити заборону на виїзд за кордон
Українці в онлайн режимі отримали можливість перевірити обмеження на виїзд за кордон. Така функція може суттєво зекономити під час подорожі у відпустку.
Про це повідомляє Дежприкордонслужба, передає Новини.LIVE.
Як перевірити обмеження на кордоні
Зазначається, що громадяни зможуть самостійно та оперативно дізнаватися, чи є у них тимчасові обмеження на виїзд за кордон.
Зокрема, у сервісі "Особистий кабінет" зазначаються обмеження накладені судом чи виконавчою службою (аліменти, штрафи, інші борги).
В ДПСУ попередили, що обмеження через воєнний стан перевіряються за окремими правилами і в кабінеті не відображаються. Також усі дані захищені відповідно до Закону "Про захист персональних даних".
Як перевірити накладені обмеження
Українцям потрібно зареєструватись через електронний підпис id.gov.ua, Дія.Підпис, BankID або КЕП. Завдяки реєстрам система автоматично перевіряє дані в базах даних ДПСУ і пасажирам миттєво з’являється статус: "Обмежень немає" або "Є тимчасове обмеження".
