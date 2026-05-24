Українці можуть онлайн перевірити заборону на виїзд за кордон

Українці можуть онлайн перевірити заборону на виїзд за кордон

Дата публікації: 24 травня 2026 13:56
Виїзд за кордон: як українцям перевірити обмеження онлайн
Перевірка документів на кордоні. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Українці в онлайн режимі отримали можливість перевірити обмеження на виїзд за кордон. Така функція може суттєво зекономити під час подорожі  у відпустку.

Про це повідомляє Дежприкордонслужба, передає Новини.LIVE.

Як перевірити обмеження на кордоні

Зазначається, що громадяни зможуть самостійно та оперативно дізнаватися, чи є у них тимчасові обмеження на виїзд за кордон.

Зокрема, у сервісі "Особистий кабінет" зазначаються обмеження накладені судом чи виконавчою службою (аліменти, штрафи, інші борги).

В ДПСУ попередили, що обмеження через воєнний стан перевіряються за окремими правилами і в кабінеті не відображаються. Також усі дані захищені відповідно до Закону "Про захист персональних даних".

Як перевірити накладені обмеження

Українцям потрібно зареєструватись через електронний підпис id.gov.ua, Дія.Підпис, BankID або КЕП. Завдяки реєстрам система автоматично перевіряє дані в базах даних ДПСУ і пасажирам миттєво з’являється статус: "Обмежень немає" або "Є тимчасове обмеження".

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Європі запрацювала на повну система в’їзду/виїзду ЄС (EES). Проте через нові процедури в аеропортах виникли кілометрові черги. Зокрема, постійно виходять з ладу автоматичні кабінки для зняття біометричних даних та час від часу виникають збої у IT-інфраструктурі.

Також Новини.LIVE писали, що українцям для в’їзду до Великої Британії у 2026 році потрібна віза. Дозвільні документи розрізняють за метою запланованого перебування. Наприклад, бувають візи для туризму, навчання, роботи, гостювання у родичів або друзів, участі в наукових конференціях тощо.

Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
