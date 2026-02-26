В Японії запустять потяг до храмів Коясан — чим він унікальний та який вигляд буде мати

Cвященне буддійське храмове поселення Коясан. Фото: Tripadvisor. Колаж: Новини.LIVE

В Японії запустять новий розкішний туристичний поїзд, який буде доставляти туристів до священного історичного об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Він курсуватиме до буддійського храмового поселення Коясан.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на The Independent.

Новий потяг в Японії

Компанія Nankai Electric Railways 24 квітня запустить поїзд Gran Tenku, який курсуватиме від станції Намба в Осаці до станції Гокуракубаші в префектурі Вакаяма.

Поїзди червоного кольору будуть працювати на сонячній енергії.

У потязі буде чотири вагони, кожен з яких буде мати свою особливість. Зокрема, пасажирам четвертого вагону сніданок, обід або післяобідній чай подаватиме шеф-кухар Ацуші Мотокава.

Весняне меню включатиме качку Кавачі та восьминога Сеншу, які готуватимуть з інгредієнтів, вирощених у навколишніх районах. Пасажирам також пропонуватимуть безкоштовні безалкогольні та алкогольні напої.

В рамках запуску також буде оновлено платформу на станції Намба, яка буде використовуватися виключно для поїздів Gran Tenku. Її облицюють деревом та облаштують сучасним освітленням.

Проєкт поїзда Gran Tenku. Фото: Nankai Electric Railway Company

Нові поїзди в Японії Gran Tenku. Фото: Nankai Electric Railway Company

Модернізований поїзд замінить інший туристичний маршрут, який з 2009 року доставляв мандрівників до Коясана зі станції Хасімото. Його закриють вже 20 березня.

Що відомо про буддійське храмове поселення Коясан

Лісиста гора Коясан приваблює відвідувачів, які мріють відвідати понад 2000 буддиських храмів Сінгон.

Цей об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО є тихим та атмосферним місцем в Японії, де можна не лише відновити сили, а й познайомитися з життям монахів, скуштувати вегетаріанську кухню та переночувати в храмі.

