Україна
В Японії з'явиться унікальний туристичний потяг — куди курсуватиме

В Японії з'явиться унікальний туристичний потяг — куди курсуватиме

Ua ru
Дата публікації: 26 лютого 2026 10:27
В Японії запустять потяг до храмів Коясан — чим він унікальний та який вигляд буде мати
Cвященне буддійське храмове поселення Коясан. Фото: Tripadvisor. Колаж: Новини.LIVE

В Японії запустять новий розкішний туристичний поїзд, який буде доставляти туристів до священного історичного об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Він курсуватиме до буддійського храмового поселення Коясан.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на The Independent.

Читайте також:

Новий потяг в Японії

Компанія Nankai Electric Railways 24 квітня запустить поїзд Gran Tenku, який курсуватиме від станції Намба в Осаці до станції Гокуракубаші в префектурі Вакаяма.

Поїзди червоного кольору будуть працювати на сонячній енергії.

У потязі буде чотири вагони, кожен з яких буде мати свою особливість. Зокрема, пасажирам четвертого вагону сніданок, обід або післяобідній чай подаватиме шеф-кухар Ацуші Мотокава.

Весняне меню включатиме качку Кавачі та восьминога Сеншу, які готуватимуть з інгредієнтів, вирощених у навколишніх районах. Пасажирам також пропонуватимуть безкоштовні безалкогольні та алкогольні напої.

В рамках запуску також буде оновлено платформу на станції Намба, яка буде використовуватися виключно для поїздів Gran Tenku. Її облицюють деревом та облаштують сучасним освітленням.

An artist's rendering of the Gran Tenku tourist train
Проєкт поїзда Gran Tenku. Фото: Nankai Electric Railway Company
An artist's rendering of the Gran Tenku tourist train's exterior
Нові поїзди в Японії Gran Tenku. Фото: Nankai Electric Railway Company

Модернізований поїзд замінить інший туристичний маршрут, який з 2009 року доставляв мандрівників до Коясана зі станції Хасімото. Його закриють вже 20 березня.

Що відомо про буддійське храмове поселення Коясан

Лісиста гора Коясан приваблює відвідувачів, які мріють відвідати понад 2000 буддиських храмів Сінгон.

Цей об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО є тихим та атмосферним місцем в Японії, де можна не лише відновити сили, а й познайомитися з життям монахів, скуштувати вегетаріанську кухню та переночувати в храмі.

Раніше ми розповідали, що чеський перевізник Leo Express показав, як виглядатимуть оновлені поїзди Talgo. Вони курсуватимуть вже у першій половині 2026 року між Чехією та Словаччиною. Потяги розганятимуться до 200 км/год, що суттєво скоротить час у дорозі між містами.

Також писали, що в Прибалтиці запустили довгоочікуваний експрес-поїзд, що з'єднав Тарту (Естонія) і Ригу (Латвія). Новий маршрут скоротив пасажирам час у дорозі між двома містами приблизно до трьох з половиною годин. Естонська державна залізнична компанія Elron кілька років працювала над запуском цього маршруту.

подорож Японія поїзди храми туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
