В Японии запустят поезд к храмам Коясан — чем он будет удивлять туристов

В Японии запустят новый роскошный туристический поезд, который будет доставлять туристов к священному историческому объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он будет курсировать к буддийскому храмовому поселению Коясан уже этой весной.

Новый поезд в Японии

Компания Nankai Electric Railways 24 апреля запустит поезд Gran Tenku, который будет курсировать от станции Намба в Осаке до станции Гокуракубаши в префектуре Вакаяма.

Поезда красного цвета будут работать на солнечной энергии.

В поезде будет четыре вагона, каждый из которых будет иметь свою особенность. В частности, пассажирам четвертого вагона завтрак, обед или послеобеденный чай будет подавать шеф-повар Ацуши Мотокава.

Весеннее меню будет включать утку Кавачи и осьминога Сеншу, которые будут готовить из ингредиентов, выращенных в окрестных районах. Пассажирам также будут предлагать бесплатные безалкогольные и алкогольные напитки.

В рамках запуска также будет обновлена платформа на станции Намба, которая будет использоваться исключительно для поездов Gran Tenku. Ее облицуют деревом и обустроят современным освещением.

Проект поезда Gran Tenku. Фото: Nankai Electric Railway Company

Новые поезда в Японии Gran Tenku. Фото: Nankai Electric Railway Company

Модернизированный поезд заменит другой туристический маршрут, который с 2009 года доставлял путешественников в Коясан со станции Хасимото. Его закроют уже 20 марта.

Что известно о буддийском храмовом поселении Коясан

Лесистая гора Коясан привлекает посетителей, мечтающих посетить более 2000 буддийских храмов Сингон.

Этот объект Всемирного наследия ЮНЕСКО является тихим и атмосферным местом в Японии, где можно не только восстановить силы, но и познакомиться с жизнью монахов, попробовать вегетарианскую кухню и переночевать в храме.

