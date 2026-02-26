В Японии запустят поезд к храмам Коясан — чем он будет удивлять туристов

В Японии появится уникальный туристический поезд — маршрут
В Японии запустят новый роскошный туристический поезд, который будет доставлять туристов к священному историческому объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он будет курсировать к буддийскому храмовому поселению Коясан уже этой весной.
Новый поезд в Японии
Компания Nankai Electric Railways 24 апреля запустит поезд Gran Tenku, который будет курсировать от станции Намба в Осаке до станции Гокуракубаши в префектуре Вакаяма.
Поезда красного цвета будут работать на солнечной энергии.
В поезде будет четыре вагона, каждый из которых будет иметь свою особенность. В частности, пассажирам четвертого вагона завтрак, обед или послеобеденный чай будет подавать шеф-повар Ацуши Мотокава.
Весеннее меню будет включать утку Кавачи и осьминога Сеншу, которые будут готовить из ингредиентов, выращенных в окрестных районах. Пассажирам также будут предлагать бесплатные безалкогольные и алкогольные напитки.
В рамках запуска также будет обновлена платформа на станции Намба, которая будет использоваться исключительно для поездов Gran Tenku. Ее облицуют деревом и обустроят современным освещением.
Модернизированный поезд заменит другой туристический маршрут, который с 2009 года доставлял путешественников в Коясан со станции Хасимото. Его закроют уже 20 марта.
Что известно о буддийском храмовом поселении Коясан
Лесистая гора Коясан привлекает посетителей, мечтающих посетить более 2000 буддийских храмов Сингон.
Этот объект Всемирного наследия ЮНЕСКО является тихим и атмосферным местом в Японии, где можно не только восстановить силы, но и познакомиться с жизнью монахов, попробовать вегетарианскую кухню и переночевать в храме.
