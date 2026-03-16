Головна Транспорт В Японії курсуватимуть "стійкі" до сильних землетрусів потяги

Дата публікації: 16 березня 2026 16:29
Поїзди "Сінкансен" в Японії. Фото: jrpass.com

Японський залізничний оператор JR East розробив нову систему амортизаторів. Вона суттєво знижує ризик сходження з рейок швидкісних поїздів "Сінкансен" під час землетрусів. Нові розробки вдосконалять систему безпеки залізничного транспорту країни.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Railway Pro.

Унікальні технології для потягів в Японії

За даними перевізника, нові унікальні пристрої називаються поперечними сейсмічними демпферами. Вони призначені для обмеження поперечного коливання вагонів під час землетрусу.

Розроблені пристрої мають посилену конструкцію, які здатні поглинати сильні коливання. В ході досліджень з'ясували, що нові амортизатори здатні знизити ризик сходження з рейок приблизно на 50% у разі землетрусу високої інтенсивності.

Нові системи вже пройшли всі необхідні випробування і будуть поступово встановлюватись на поїздах "Сінкансен" вже з осені 2027 року.

Нові амортизатори будуть встановлені на поїздах серій E5, E6, E7 та E8. На їх розробку та встановлення уряд країни планує витратити приблизно 10 млрд ієн (близько 55 млн євро чи 277 млн гривень).

Раніше ми розповідали, що між Швецію з Норвегією залізничний перевізник Snälltåget запустить новий потяг. Маршрут пролягатиме вздовж західного узбережжя Швеції та зупинятиметься у 7 містах. Ціни на квитки стартують від 14 євро.

Також писали, що чеський національний оператор České dráhy (ČD) у співпраці з польським перевізником PKP Intercity запустить польський поїзд SuperCity SC 511/516 на маршруті Прага — Богумін.

Pendolino вперше курсуватиме в регулярному комерційному режимі за межами Польщі.

Часті запитання

Чому в Японії багато землетрусів?

Японія розташована в зоні перетину чотирьох великих тектонічних плит (Тихоокеанської, Філіппінської, Євразійської та Північно-Американської). Підводні гори блокують рух плит, накопичуючи напругу, яка раптово вивільняється, спричиняючи руйнівні поштовхи. Через сейсмічну активність в Японії також часто вивергаються вулкани.

Чим вирізняються японські потяги серед інших?

Мережа швидкісних поїздів "Сінкансен", вирізняються екстремальною пунктуальністю — затримки в кілька хвилин є справжньою рідкістю. Вони здатні розвивати швидкість до 320-360 км/год та попри це, дуже безпечні. Останній летальний випадок на залізниці стався близько 50 років тому — тоді потяг зійшов з рейок.

подорож Японія поїзди технології безпека
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин

Анна Куделюк
