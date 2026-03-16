В Японии будут курсировать "устойчивые" к сильным землетрясениям поезда

Японский железнодорожный оператор JR East разработал новую систему амортизаторов. Она существенно снижает риск схода с рельсов скоростных поездов "Синкансэн" во время землетрясений. Новые разработки усовершенствуют систему безопасности железнодорожного транспорта страны.

Уникальные технологии для поездов в Японии

По данным перевозчика, новые уникальные устройства называются поперечными сейсмическими демпферами. Они предназначены для ограничения поперечного колебания вагонов во время землетрясения.

Разработанные устройства имеют усиленную конструкцию, которые способны поглощать сильные колебания. В ходе исследований выяснили, что новые амортизаторы способны снизить риск схода с рельсов примерно на 50% в случае землетрясения высокой интенсивности.

Новые системы уже прошли все необходимые испытания и будут постепенно устанавливаться на поездах "Синкансен" уже с осени 2027 года.

Новые амортизаторы будут установлены на поездах серий E5, E6, E7 и E8. На их разработку и установку правительство страны планирует потратить примерно 10 млрд иен (около 55 млн евро или 277 млн гривен).

Почему в Японии много землетрясений?

Япония расположена в зоне пересечения четырех крупных тектонических плит (Тихоокеанской, Филиппинской, Евразийской и Северо-Американской). Подводные горы блокируют движение плит, накапливая напряжение, которое внезапно высвобождается, вызывая разрушительные толчки. Из-за сейсмической активности в Японии также часто извергаются вулканы.

Чем отличаются японские поезда среди других?

Сеть скоростных поездов "Синкансэн", отличаются экстремальной пунктуальностью — задержки в несколько минут являются настоящей редкостью. Они способны развивать скорость до 320-360 км/ч и несмотря на это, очень безопасны. Последний летальный случай на железной дороге произошел около 50 лет назад — тогда поезд сошел с рельсов.