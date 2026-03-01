Закрытое небо над ОАЭ — в Emirates срочно обратились к пассажирам

В Emirates экстренно обратились к пассажирам — что будет с рейсами
Из-за закрытия регионального воздушного пространства в связи с военным конфликтом в Иране, авиакомпания Emirates временно приостановила все полеты в и из Дубая до 15:00 по времени ОАЭ в воскресенье, 1 марта.
Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на сообщение авиакомпании Emirates в соцсети X.
Предупреждение для пассажиров
Авиакомпания обнародовала обращение к своим клиентам.
"Если вы забронировали путешествие в течение следующих 72 часов, у вас есть следующие варианты:
- перебронировать на другой рейс;
- подать запрос на возврат средств.
Вы можете перебронировать на другой рейс до запланированного пункта назначения в течение 10 дней с начальной даты путешествия. Если вы забронировали рейс через туристического агента, пожалуйста, свяжитесь с ним. Если вы забронировали рейс непосредственно у нас, свяжитесь с нами", — заявили в Emirates.
Также в компании предложили пассажирам подать запрос на возврат средств за билет, заполнив форму возврата средств, если они бронировали рейс непосредственно у Emirates. Если они бронировали рейсы через туристического агента, им предлагают связаться с ним.
Что делать клиентам авиакомпании
Emirates призвала всех клиентов проверить статус рейса, прежде чем отправляться в аэропорт.
Клиенты, которых коснулась отмена рейсов, должны обратиться в компанию для перебронирования.
Также пассажиров попросили убедиться, что их контактные данные правильные, посетив раздел "Управление бронированием", чтобы получать обновления.
Атака на аэропорт Дубая
Один из иранских дронов влетел в международный аэропорт Дубая. Прямо сейчас проводится срочная эвакуация из аэропорта, на месте прилета были люди, которые ждали своих рейсов. Сообщается о раненых.
Напомним, что после того, как Соединенные Штаты и Израиль нанесли удары по территории Ирана, а Тегеран ответил атаками, международный аэропорт Дубая (DXB) и аэропорт Аль-Мактум (DWC) остановили работу.
Также мы писали, что международный аэропорт Дубая является одним из крупнейших и самых загруженных аэропортов мира. Он соединяет 104 страны, а пассажиров здесь обслуживают 102 авиакомпании.
