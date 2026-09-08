Таксі під час тривоги не дорожчатиме більш ніж у 1,5 раза: що може змінитися для пасажирів

Таксі Uklon. Колаж: Новини.LIVE

Під час повітряної тривоги суттєво підвищуються тарифи на таксі. Українці закликають покласти край подорожчанню та встановити ліміти цін. Пасажири подали петицію до Кабінету Міністрів України, відповідно до якої пропонується встановити максимальний коефіцієнт до базового тарифу, тимчасово скасовувати комісію платформ і посилити контроль за алгоритмами формування вартості поїздок.

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає Новини.LIVE.

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Обмеження зростання тарифів на таксі в Україні

Автор ініціативи пояснив, що під час повітряної тривоги ціни на таксі зростають у декілька разів. Найбільше таке здорожчання б'є по гаманцях тих, хто не може відкласти поїздку — родин з дітьми, літніх людей та осіб із інвалідністю.

Зокрема, тарифи Bolt зростають на 20-50%, а скорочення водії спричиняє ще помітніший дисбаланс та вищі ціни.

В документі зазначається, що державне регулювання має діяти не лише в Києві, а й в інших великих містах України — Одесі, Дніпрі, Запоріжжі, Сумах та інших.

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Автор пропонує Уряду встановити граничний динамічний коефіцієнт на рівні не вище 1,5 до базового тарифу таксі, що діяв на момент оголошення тривоги. Також він просить знизити до нуля комісію платформи з поїздок — таким чином зниження тарифів буде відбуватися коштом сервісу, а не водіїв.

Крім того, пасажири закликають компанії показувати до підтвердження замовлення базовий тариф, застосований коефіцієнт і причину його використання.

Антимонопольний комітет України та Держпродспоживслужба мають регулярно контролювати відповідні коефіцієнти по всіх регіонах країни.

Крім того, Антимонопольний комітет України має відповідати за контроль граничних цін, коефіцієнтів і розмірів надбавок на послуги таксі. При цьому штрафувати пропонується не водіїв, а платформи.

Автор петиції також закликає Уряд створити максимально прозору схему подання скарг на завищені ціни, де можна буде бачити статус розгляду заявки та можливість повернути надміру сплачені кошти.

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