У аеропортах Португалії величезні черги: як не чекати понад 6 годин

Аеропорт португальського Фару. Фото: algarvetips.com

Після впровадження системи електронної реєстрації (EES) час очікування в аеропортах Європи збільшився. В одному з популярних міст мандрівникам доводиться стояти в черзі аж до шести годин.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на The Sun.

Величезні черги в аеропортах Європи

В деяких аеропортах Португалії пасажири змушені стояти у дуже довгих чергах в аеропорту.

"Минулого тижня сім’я, якій я давав поради, прилетіла до Лісабона і простояла в черзі 6 годин і 40 хвилин. Їхній малюк спав на валізі. Вони пропустили свій рейс до Алгарве", – розповів тревел-блогер.

Аеропорт Фару обробляє влітку в 7 разів більше пасажирів, ніж дозволяє його пропускна здатність. Крім того, працівники аеропортів страйкують з квітня по червень, і тому там, де ви вирішите приземлитися – визначить ваші перші 24 години в Португалії.з багатьох країн Європи до Лісабону складає кілька годин, і мандрівники проводять в аеропорту більше часу, ніж у літаку.

Черги в аеропорту Лісабона викликають роздратування у тисяч пасажирів.

"Попередження: якщо ви зараз летите до Португалії, то фактично витратите більше часу на черги, ніж на сам політ. Там панував хаос: половина автоматів не працювала, а на паспортний контроль були ще черги", — попередив один з користувачів.

За даними видання The Resident, система EES (контроль в’їзду/виїзду) ЄС збільшила час очікування в чергах у чотири, а то й у п’ять разів.

Довго чекати доведеться чекати не лише у Лісабоні. Аеропорт Фару на півдні країни також стикається з тривалими затримками, а деякі пасажири заявляють, що їм довелося стояти в черзі від терміналу аж до зони вильоту.

Суттєві затримки виникли через перевантаження аеропорту — багато рейсів приземляються одночасно і багато пасажирів перебувають в одному місці в один і той же час.

Найбільші черги виникають переважно на пунктах безпеки, на паспортному контролі, біля виходів на посадку та в зонах обробки багажу.

