В аэропортах Португалии огромные очереди: как не ждать более 6 часов

Аэропорт португальского Фару. Фото: algarvetips.com

После внедрения системы электронной регистрации (EES) время ожидания в аэропортах Европы увеличилось. В одном из популярных городов путешественникам приходится стоять в очереди вплоть до шести часов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The Sun.

Огромные очереди в аэропортах Европы

В некоторых аэропортах Португалии пассажиры вынуждены стоять в очень длинных очередях в аэропорту.

"На прошлой неделе семья, которой я давал советы, прилетела в Лиссабон и простояла в очереди 6 часов и 40 минут. Их малыш спал на чемодане. Они пропустили свой рейс в Алгарве", — рассказал тревел-блогер.

Аэропорт Фару обрабатывает летом в 7 раз больше пассажиров, чем позволяет его пропускная способность. Кроме того, работники аэропортов бастуют с апреля по июнь, и поэтому там, где вы решите приземлиться — определит ваши первые 24 часа в Португалии.из многих стран Европы до Лиссабона составляет несколько часов, и путешественники проводят в аэропорту больше времени, чем в самолете.

Читайте также:

Очереди в аэропорту Лиссабона вызывают раздражение у тысяч пассажиров.

"Предупреждение: если вы сейчас летите в Португалию, то фактически потратите больше времени на очереди, чем на сам полет. Там царил хаос: половина автоматов не работала, а на паспортный контроль были еще очереди", — предупредил один из пользователей.

По данным издания The Resident, система EES (контроль въезда/выезда) ЕС увеличила время ожидания в очередях в четыре, а то и в пять раз.

Долго ждать придется ждать не только в Лиссабоне. Аэропорт Фару на юге страны также сталкивается с длительными задержками, а некоторые пассажиры заявляют, что им пришлось стоять в очереди от терминала до зоны вылета.

Существенные задержки возникли из-за перегрузки аэропорта — многие рейсы приземляются одновременно и многие пассажиры находятся в одном месте в одно и то же время.

Наибольшие очереди возникают преимущественно на пунктах безопасности, на паспортном контроле, у выходов на посадку и в зонах обработки багажа.

Ранее Новини.LIVE писали, какие авиакомпании дают возможность летать в долг. Такое предложение может быть выгодным, если заранее бронировать билеты. Туристы имеют возможность оплачивать полеты частями.

Также Новини.LIVE рассказывали, как не стоять долго в очереди в аэропорту, если надо забрать свой багаж. Дело в том, что чаще всего багаж загружают в самолет незадолго до вылета, а значит, вероятность того, что его загрузят первым, зависит от времени регистрации. Однако иногда решающим фактором при загрузке чемоданов является их вес.