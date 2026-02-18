Болгарія підписала угоду з приватним пасажирським оператором — що зміниться для мандрівників

Перевірка залізничного потягу Ivkoni Express. Колаж: Новини.LIVE

Болгарія підписала угоду із приватним оператором Ivkoni Express та національним пасажирським оператором "БДЖ — Пасажирські перевезення". В країні вперше з'являться потяги приватного перевізника.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на ЦТС.

Реклама

Читайте також:

Болгарія розширює список залізничних перевізників

За результатами тендеру, в Західному регіоні Болгарії пропозицію отримав оператор "БДЖ — Пасажирські перевезення", який здійснює 75 % всіх залізничних перевезень в країні. А ось у Південному (14% перевезень) та Північному (14% перевезень) пасажирів доставлятимуть потяги приватної компанії Ivkoni Express.

Протягом 10 місяців перевізники мають розподілити рухомий склад, вирішити питання із технічним обслуговуванням та визначитись із процедурами взаємодії.

Попри запуск на внутрішній ринок приватного залізничного перевізника, ключову роль регулятора бере на себе держава. Вона буде визначати обсяг послуг,здійснватиме нагляд та забезпечуватиме фінансування.

Новий рухомий склад також буде належати державі, його буде надано у розпорядження перевізникам на 12 років. Також між операторами було обумовлено переведення 813 працівників складу "БДЖ — Пасажирські перевезення" до Ivkoni Express зі збереженням відповідних умов та заробітної плати.

Раніше ми розповідали, що у Саудівській Аравії запускають новий розкішний поїзд під назвою "Мрія пустелі". Його рухомий склад включатиме 14 вагонів із 33 люксами із традиційним салоном в арабському стилі. Потяг з жовтня по травень курсуватиме п'ятьма маршрутами, два з яких будуть сезонними.

Також писали, що компанія Central Japan Railway Company (JR Central) зараз розробляє найшвидший у світі поїзд серії L0. Очікується, що він зможе розвивати швидкість до 603,5 км/год, що значно перевищує швидкість єдиного на даний момент комерційного поїзда на магнітній подушці у світі, китайського Shanghai Maglev, який може розганятися до 460,2 км/год.