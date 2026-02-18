Видео
Главная Транспорт В Болгарии впервые появятся поезда частного перевозчика — детали

В Болгарии впервые появятся поезда частного перевозчика — детали

Ua ru
Дата публикации 18 февраля 2026 10:12
Болгария подписала соглашение с частным пассажирским оператором — что изменится для путешественников
Проверка железнодорожного поезда Ivkoni Express. Коллаж: Новини.LIVE

Болгария подписала соглашение с частным оператором Ivkoni Express и национальным пассажирским оператором "БДЖ — Пассажирские перевозки". Благодаря успешной сделке в стране впервые появятся поезда частного перевозчика.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ЦТС.

Читайте также:

Болгария расширяет список железнодорожных перевозчиков

По результатам тендера, в Западном регионе Болгарии предложение получил оператор "БДЖ — Пассажирские перевозки", который осуществляет 75 % всех железнодорожных перевозок в стране. А вот в Южном (14% перевозок) и Северном (14% перевозок) пассажиров будут доставлять поезда частной компании Ivkoni Express.

В течение 10 месяцев перевозчики должны распределить подвижной состав, решить вопрос с техническим обслуживанием и определиться с процедурами взаимодействия.

Несмотря на запуск на внутренний рынок частного железнодорожного перевозчика, ключевую роль регулятора берет на себя государство. Оно будет определять объем услуг, осуществлять надзор и обеспечивать финансирование.

Новый подвижной состав также будет принадлежать государству, он будет предоставлен в распоряжение перевозчикам на 12 лет. Также между операторами было оговорено перевод 813 работников состава "БДЖ — Пассажирские перевозки" в Ivkoni Express с сохранением соответствующих условий и заработной платы.

Ранее мы рассказывали, что в Саудовской Аравии запускают новый роскошный поезд под названием "Мечта пустыни". Его подвижной состав будет включать 14 вагонов с 33 люксами с традиционным салоном в арабском стиле. Поезд с октября по май будет курсировать по пяти маршрутам, два из которых будут сезонными.

Также писали, что компания Central Japan Railway Company (JR Central) сейчас разрабатывает самый быстрый в мире поезд серии L0. Ожидается, что он сможет развивать скорость до 603,5 км/ч, что значительно превышает скорость единственного на данный момент коммерческого поезда на магнитной подушке в мире, китайского Shanghai Maglev, который может разгоняться до 460,2 км/ч.

тендер путешествие поезда Болгария вагон
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
