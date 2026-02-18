Болгария подписала соглашение с частным пассажирским оператором — что изменится для путешественников

Проверка железнодорожного поезда Ivkoni Express. Коллаж: Новини.LIVE

Болгария подписала соглашение с частным оператором Ivkoni Express и национальным пассажирским оператором "БДЖ — Пассажирские перевозки". Благодаря успешной сделке в стране впервые появятся поезда частного перевозчика.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ЦТС.

Болгария расширяет список железнодорожных перевозчиков

По результатам тендера, в Западном регионе Болгарии предложение получил оператор "БДЖ — Пассажирские перевозки", который осуществляет 75 % всех железнодорожных перевозок в стране. А вот в Южном (14% перевозок) и Северном (14% перевозок) пассажиров будут доставлять поезда частной компании Ivkoni Express.

В течение 10 месяцев перевозчики должны распределить подвижной состав, решить вопрос с техническим обслуживанием и определиться с процедурами взаимодействия.

Несмотря на запуск на внутренний рынок частного железнодорожного перевозчика, ключевую роль регулятора берет на себя государство. Оно будет определять объем услуг, осуществлять надзор и обеспечивать финансирование.

Новый подвижной состав также будет принадлежать государству, он будет предоставлен в распоряжение перевозчикам на 12 лет. Также между операторами было оговорено перевод 813 работников состава "БДЖ — Пассажирские перевозки" в Ivkoni Express с сохранением соответствующих условий и заработной платы.

