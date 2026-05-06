Головна Транспорт В Болгарії відкриють три нові станції метро: куди можна дістатись

Дата публікації: 6 травня 2026 12:39
В Софії відкриють три нові станції метро: назви та дата відкриття
Пасажири пересуваються у метро Болгарії. Фото: metropolitan.bg, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Болгарія завершила частину робіт із розширення метрополітену. Влада країни відкриє три нові станції в столиці Софії. Вони стануть доступними вже цього літа.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Railway Pro.

Нові станції в Софії

Зазначається, що нові станції отримають назви "Стадіон Георгі Аспарухов", "Вітінія" та "Генерал Володимир Вазов". Вони пов’язані з відомими пам’ятками району Подуяне.

Нова ділянка метрополітену дозволить щодня швидше добиратися до місця призначення понад 45 000 пасажирів.

Продовження 3-ї лінії покращить сполучення між районами Хаджи Дімітар, Сухата река та Левскі з центром Софії та західними районами міста.

Після відкриття пасажири зможуть зручно пересідати на інші лінії метро:

  • на станції "Орлов Мост" — на 1-шу та 4-ту лінії;
  • а на станції "НДК" — на 2-гу лінію.

Крім того, продовження підземки забезпечить швидший доступ до аеропорту, залізничного та автовокзалу.

Будівництво нових станцій тривало чотири роки, роботи розпочалися 21 березня 2022 року. На реалізацію проєкту було витрачено близько 145 мільйонів євро.

Продовжуються роботи з розбудови підземки. Ще шість станцій будуються в районі Слатіна та одна — в Обелії.

Після завершення всіх робіт, мережа софійського метро досягне 61 кілометра та буде нараховувати 57 станцій.

За оцінками влади, кількість пасажирів зросте до 650 000 на день, що становить майже 50 % від загального пасажиропотоку громадського транспорту в столиці Болгарії.

Раніше Новини.LIVE розповідали про найглибшу станцію метро у світі. Вона розташована в Китаї на глибині 116 метрів під поверхнею землі, що еквівалентно 40 поверхам.

Пасажирам доводиться долати вісім ескалаторів, щоб дістатися до потягів. Під час спуску в пасажирів може закладати вуха через різку зміну тиску. Проте є альтернатива — ліфт, спуск на якому займає всього 53 секунди.

Також Новини.LIVE писали про одну з покинутих станцій столичного метрополітену. Її планували відкрити разом з "Дорогожичами", проте на заваді стала економічна криза. Нині її застосовують, щоб виводити пасажирів з поїздів на поверхню. Працівники метрополітену також використовують її для технічних потреб.

Болгарія громадський транспорт метрополітен
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Анна Куделюк
