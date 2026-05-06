Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт В Болгарии откроют три новые станции метро: куда можно добраться

В Болгарии откроют три новые станции метро: куда можно добраться

Ua ru
Дата публикации 6 мая 2026 12:39
В Софии откроют три новые станции метро: названия и дата открытия
Пассажиры передвигаются в метро Болгарии. Фото: metropolitan.bg, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Болгария завершила часть работ по расширению метрополитена. Власти страны откроют три новые станции в столице Софии. Они станут доступными уже этим летом.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Railway Pro.

Новые станции в Софии

Отмечается, что новые станции получат названия "Стадион Георги Аспарухов", "Витиния" и "Генерал Владимир Вазов". Они связаны с известными достопримечательностями района Подуяне.

Новый участок метрополитена позволит ежедневно быстрее добираться до места назначения более 45 000 пассажиров.

Продолжение 3-й линии улучшит сообщение между районами Хаджи Димитар, Сухата река и Левски с центром Софии и западными районами города.

Читайте также:

После открытия пассажиры смогут удобно пересаживаться на другие линии метро:

  • на станции "Орлов Мост" — на 1-ю и 4-ю линии;
  • а на станции "НДК" — на 2-ю линию.

Кроме того, продление подземки обеспечит более быстрый доступ к аэропорту, железнодорожному и автовокзалу.

Строительство новых станций длилось четыре года, работы начались 21 марта 2022 года. На реализацию проекта было потрачено около 145 миллионов евро.

Продолжаются работы по развитию подземки. Еще шесть станций строятся в районе Слатина и одна — в Обелии.

После завершения всех работ, сеть софийского метро достигнет 61 километра и будет насчитывать 57 станций.

По оценкам властей, количество пассажиров возрастет до 650 000 в день, что составляет почти 50% от общего пассажиропотока общественного транспорта в столице Болгарии.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о самой глубокой станции метро в мире. Она расположена в Китае на глубине 116 метров под поверхностью земли, что эквивалентно 40 этажам.

Пассажирам приходится преодолевать восемь эскалаторов, чтобы добраться до поездов. Во время спуска у пассажиров может закладывать уши из-за резкого изменения давления. Однако есть альтернатива — лифт, спуск на котором занимает всего 53 секунды.

Также Новини.LIVE писали об одной из заброшенных станций столичного метрополитена. Ее планировали открыть вместе с "Дорогожичами", однако помешал экономический кризис. Сейчас ее применяют, чтобы выводить пассажиров из поездов на поверхность. Работники метрополитена также используют ее для технических нужд.

Болгария общественный транспорт метрополитен
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации