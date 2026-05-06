В Софии откроют три новые станции метро: названия и дата открытия

Пассажиры передвигаются в метро Болгарии. Фото: metropolitan.bg, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Болгария завершила часть работ по расширению метрополитена. Власти страны откроют три новые станции в столице Софии. Они станут доступными уже этим летом.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Railway Pro.

Новые станции в Софии

Отмечается, что новые станции получат названия "Стадион Георги Аспарухов", "Витиния" и "Генерал Владимир Вазов". Они связаны с известными достопримечательностями района Подуяне.

Новый участок метрополитена позволит ежедневно быстрее добираться до места назначения более 45 000 пассажиров.

Продолжение 3-й линии улучшит сообщение между районами Хаджи Димитар, Сухата река и Левски с центром Софии и западными районами города.

Читайте также:

После открытия пассажиры смогут удобно пересаживаться на другие линии метро:

на станции "Орлов Мост" — на 1-ю и 4-ю линии;

а на станции "НДК" — на 2-ю линию.

Кроме того, продление подземки обеспечит более быстрый доступ к аэропорту, железнодорожному и автовокзалу.

Строительство новых станций длилось четыре года, работы начались 21 марта 2022 года. На реализацию проекта было потрачено около 145 миллионов евро.

Продолжаются работы по развитию подземки. Еще шесть станций строятся в районе Слатина и одна — в Обелии.

После завершения всех работ, сеть софийского метро достигнет 61 километра и будет насчитывать 57 станций.

По оценкам властей, количество пассажиров возрастет до 650 000 в день, что составляет почти 50% от общего пассажиропотока общественного транспорта в столице Болгарии.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о самой глубокой станции метро в мире. Она расположена в Китае на глубине 116 метров под поверхностью земли, что эквивалентно 40 этажам.

Пассажирам приходится преодолевать восемь эскалаторов, чтобы добраться до поездов. Во время спуска у пассажиров может закладывать уши из-за резкого изменения давления. Однако есть альтернатива — лифт, спуск на котором занимает всего 53 секунды.

Также Новини.LIVE писали об одной из заброшенных станций столичного метрополитена. Ее планировали открыть вместе с "Дорогожичами", однако помешал экономический кризис. Сейчас ее применяют, чтобы выводить пассажиров из поездов на поверхность. Работники метрополитена также используют ее для технических нужд.