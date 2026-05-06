В Софии откроют три новые станции метро: названия и дата открытия

В Болгарии откроют три новые станции метро: куда можно добраться
Болгария завершила часть работ по расширению метрополитена. Власти страны откроют три новые станции в столице Софии. Они станут доступными уже этим летом.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Railway Pro.
Новые станции в Софии
Отмечается, что новые станции получат названия "Стадион Георги Аспарухов", "Витиния" и "Генерал Владимир Вазов". Они связаны с известными достопримечательностями района Подуяне.
Новый участок метрополитена позволит ежедневно быстрее добираться до места назначения более 45 000 пассажиров.
Продолжение 3-й линии улучшит сообщение между районами Хаджи Димитар, Сухата река и Левски с центром Софии и западными районами города.
После открытия пассажиры смогут удобно пересаживаться на другие линии метро:
- на станции "Орлов Мост" — на 1-ю и 4-ю линии;
- а на станции "НДК" — на 2-ю линию.
Кроме того, продление подземки обеспечит более быстрый доступ к аэропорту, железнодорожному и автовокзалу.
Строительство новых станций длилось четыре года, работы начались 21 марта 2022 года. На реализацию проекта было потрачено около 145 миллионов евро.
Продолжаются работы по развитию подземки. Еще шесть станций строятся в районе Слатина и одна — в Обелии.
После завершения всех работ, сеть софийского метро достигнет 61 километра и будет насчитывать 57 станций.
По оценкам властей, количество пассажиров возрастет до 650 000 в день, что составляет почти 50% от общего пассажиропотока общественного транспорта в столице Болгарии.
