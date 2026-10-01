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УЗ змінила правила поїздок на кількох маршрутах

Ua ru
1 жовтня 2026 13:33
УЗ запускає нове сполучення на деяких маршрутах: що зміниться для пасажирів
Потяг Укрзалізниці. Фото: Укрзалізниця/Facebook

Через постійну загрозу та удари Росії по залізничній інфраструктурі Укрзалізниця та обласні військові адміністрації запустили пілотний проєкт комбінованого сполучення "поїзд + автобус". Він буде діяти на визначених прифронтових ділянках до Сум та Лозової.

Про це повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник в Telegram, передає Новини.LIVE.

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Сполучення УЗ "поїзд + автобус"

Калашник розповів, що в тому випадку, якщо через загрози поїзд не зможе доїхати до Сум та Лозової, Укрзалізниця організує довезення пасажирів автобусами. Відповідний пілотний проєкт було запущено 1 жовтня.

"Рух поїздів та автобусів буде узгоджений: у разі затримки вони чекатимуть один на одного. Моніторингові центри Укрзалізниці відстежуватимуть загрози", — йдеться у повідомленні.

Квитки з пересадкою на автобус на найближчі дати вже доступні в застосунку Укрзалізниці. Ціна посадкових талонів залишилась незмінною.

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Калашник додав, що для жителів прифронтових громад транспортний зв’язок — це можливість дістатися додому, до рідних чи виїхати до безпечніших регіонів, тож ведеться робота, щоб зберегти таку можливість, враховуючи безпекову ситуацію.

Раніше Новини.LIVE розповідали, з якою валізою пасажирів Укрзалізниці можуть не пустити у потяг. Пасажири можуть брати із собою рюкзаки, пакети, дорожні сумки чи валізи. Також у межах норми ручної поклажі дозволено перевозити дитячу коляску, якщо дитина подорожує в потягу, а також засоби для переміщення людей з інвалідністю.

Також Новини.LIVE писали, як змінилася вартість проїзду в електричках. Із 15 вересня нові тарифи діють у Київській, Житомирській та Чернігівській областях, а з 22 вересня їх запровадили ще у чотирьох областях. Найдешевший квиток коштує 30 гривень, а під час купівлі в касі чи поїзді додадуть ще 7 гривень комісії.

Укрзалізниця подорож поїзди
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

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