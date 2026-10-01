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Главная Транспорт УЗ изменила правила поездок на нескольких маршрутах

УЗ изменила правила поездок на нескольких маршрутах

Ua ru
1 октября 2026 13:33
УЗ запускает новое сообщение на некоторых маршрутах: что изменится для пассажиров
Поезд «Укрзализныци». Фото: «Укрзализныця»/Facebook

Из-за постоянной угрозы и ударов России по железнодорожной инфраструктуре Укрзализныця и областные военные администрации запустили пилотный проект комбинированного сообщения "поезд + автобус". Он будет действовать на определенных прифронтовых участках до Сум и Лозовой.

Об этом сообщил министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник в Telegram, передает Новини.LIVE.

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Сообщение УЗ "поезд + автобус"

Калашник рассказал, что в случае, если из-за угроз поезд не сможет доехать до Сум и Лозовой, Укрзализныця организует доставку пассажиров на автобусах. Соответствующий пилотный проект был запущен 1 октября.

"Движение поездов и автобусов будет скоординировано: в случае задержки они будут ждать друг друга. Мониторинговые центры "Укрзализныци" будут отслеживать угрозы", — говорится в сообщении.

Билеты с пересадкой на автобус на ближайшие даты уже доступны в приложении "Укрзализныци". Цена посадочных талонов осталась прежней.

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Калашник добавил, что для жителей прифронтовых общин транспортное сообщение — это возможность добраться домой, к родным или выехать в более безопасные регионы, поэтому ведется работа, чтобы сохранить такую возможность, учитывая ситуацию с безопасностью.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, с каким чемоданом пассажиров Укрзализныця может не пустить в поезд. Пассажиры могут брать с собой рюкзаки, пакеты, дорожные сумки или чемоданы. Также в рамках нормы ручной клади разрешено перевозить детскую коляску, если ребенок путешествует в поезде, а также средства для передвижения людей с инвалидностью.

Кроме того, Новини.LIVE писали о том, как изменилась стоимость проезда в электричках. С 15 сентября новые тарифы действуют в Киевской, Житомирской и Черниговской областях, а с 22 сентября их ввели ещё в четырёх областях. Самый дешевый билет стоит 30 гривен, а при покупке в кассе или в поезде добавляется еще 7 гривен комиссии.

Укрзализныця путешествие поезда
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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