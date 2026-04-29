УЗ запустила новий флагманський потяг "Сакура": чим він відрізняється від звичайного

Пасажири відправляються на флагманському потязі 081 К Київ — Сакура. Фото: Укрзалізниця

Національний перевізник "Укрзалізниця" презентував новий флагманський поїзд "Сакура". Він з'єднав два українські міста — Київ та Ужгород, де навесні пишно квітнуть сакури — символ Японії. Туристка показала один з новеньких вагонів перевізника.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис у соцмережі Threads.

Новий флагманський потяг Укрзалізниці

Пасажирка показала свою першу поїздку на новенькому потязі 081 К Київ — Ужгород.

Дівчина розповіла, що на верхніх місцях тепер є невеликі столики — пасажири зможуть зручно перекусити чи використати його як підставку для гаджета. Над верхніми поличками також встановили різноколірну підсвітку, яка створює у купе особливу атмосферу.

Крім того, у кожному купе тепер є два види жалюзі — звичайне та блекаут. На звичайному столику намалювали шахову дошку, а також зробили підставки для чашок.

Потяг 081 К Київ — Ужгород курсуватиме через Вінницю, Хмельницький, Тернопіль та Львів.

Ціни на квитки стартують від 475 гривень. В складі потягу також курсують дитячі вагони.

В Укрзалізниці повідомили, що відповідний проєкт було реалізовано за підтримки Посольства Японії в Україні та Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) і є ще одним етапом партнерства країн у широкому спектрі проєктів.

Нові вагони брендовані пелюстками сакури. Крім того, пасажири потяга матимуть доступ до онлайн-порталу про японську культуру, архітектуру та мистецтво. Мандрівники "Сакури" також зможуть спробувати деякі страви японського меню та пограти у японські настільні ігри.

В УЗ підкреслили, що цей флагманський поїзд є знаком дружби і вдячності японському народові за системну підтримку України та залізниці. Крім того, частину свого шляху він долатиме саме японськими рейками.

