УЗ запустила новый флагманский поезд "Сакура": чем он отличается от обычного

Пассажиры отправляются на флагманском поезде 081 К Киев - Сакура. Фото: Укрзализныця

Национальный перевозчик "Укрзализныця" презентовал новый флагманский поезд "Сакура". Он соединил два украинских города — Киев и Ужгород, где весной пышно цветут сакуры — символ Японии. Туристка показала один из новеньких вагонов перевозчика.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение в соцсети Threads.

Новый флагманский поезд Укрзализныци

Пассажирка показала свою первую поездку на новеньком поезде 081 К Киев — Ужгород.

Девушка рассказала, что на верхних местах теперь есть небольшие столики — пассажиры смогут удобно перекусить или использовать его как подставку для гаджета. Над верхними полочками также установили разноцветную подсветку, которая создает в купе особую атмосферу.

Кроме того, в каждом купе теперь есть два вида жалюзи — обычное и блэкаут. На обычном столике нарисовали шахматную доску, а также сделали подставки для чашек.

Читайте также:

Поезд 081 К Киев — Ужгород будет курсировать через Винницу, Хмельницкий, Тернополь и Львов.

Цены на билеты стартуют от 475 гривен. В составе поезда также курсируют детские вагоны.

В Укрзализныце сообщили, что соответствующий проект был реализован при поддержке Посольства Японии в Украине и Японского агентства международного сотрудничества (JICA) и является еще одним этапом партнерства стран в широком спектре проектов.

Новые вагоны брендированы лепестками сакуры. Кроме того, пассажиры поезда будут иметь доступ к онлайн-порталу о японской культуре, архитектуре и искусстве. Путешественники "Сакуры" также смогут попробовать некоторые блюда японского меню и поиграть в японские настольные игры.

В УЗ подчеркнули, что этот флагманский поезд является знаком дружбы и благодарности японскому народу за системную поддержку Украины и железной дороги. Кроме того, часть своего пути он будет преодолевать именно японскими рельсами.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, могут ли пассажиры без детей покупать билеты в детские вагоны Укрзализныци. В УЗ заверили, что пассажиров без детей не пускают в такие вагоны. Однако некоторые пользователи утверждают, что лично были свидетелями, как женщины без детей ехали в детском купе.

Также Новини.LIVE писали, почему Укрзализныця в приложении убрала возможность возвращаться к зарезервированным билетам. В частности, на такой шаг в компании пошли из-за постоянных злоупотреблений со стороны перекупщиков. У пассажира есть 15 минут, чтобы купить себе посадочные талоны.