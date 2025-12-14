Квитки УЗ за кордон — чи є можливість купувати без "Дії

Перевірка квитків. Фото: УНІАН

Укрзалізниця почала боротьбу із перекупами, які скуповували квитки на популярні напрямки та перепродавали на торгових майданчиках за вищими цінами. Для купівлі посадкових талонів на деяких міжнародних напрямках компанія ввела обов'язкову верифікацію через додаток "Дія".

Новини.LIVE розкажуть, чи є в пасажирів можливість взагалі не верифікуватися в "Дії".

Реклама

Читайте також:

Квитки УЗ за кордон без "Дії"

В додатку УЗ нині мають право купити квитки за кордон без попередньої верифікації лише іноземці. Для цього їм необхідно заповнити анкету за посиланням. В ній необхідно буде ввести:

ім’я й прізвище латиницею;

номер телефону та email, які використовувалися при реєстрації.

Після заповнення даних іноземцю треба буде завантажити фото паспорта, а також селфі з паспортом у руках. Заявку зазвичай оброблюють до 12 годин. Після проходження такої процедури в іноземця з'явиться можливість купувати та повертати будь-які квитки.

В українців поки немає можливості купувати квитки за кордон, не верифікувавшись. В УЗ нині працюють над тим, щоб пасажири змогли проходити відповідну процедуру через BankID.

Раніше провідник розкрив, які полиці краще обирати у вагонах плацкарт та купе та пояснив, чому перші місця в потягах — далеко не найкращий варіант.

Також ми писали, на які залізничні напрямки нині поширюється програма "3000 км Україною" та як скористатися її можливостями.