Билеты УЗ за границу — есть ли возможность покупать без "Дії

Проверка билетов. Фото: УНИАН

Укрзализныця начала борьбу с перекупами, которые скупали билеты на популярные направления и перепродавали на торговых площадках по более высоким ценам. Для покупки посадочных талонов на некоторых международных направлениях компания ввела обязательную верификацию через приложение "Дія".

Новини.LIVE расскажут, есть ли у пассажиров возможность вообще не верифицироваться в "Дії".

Реклама

Читайте также:

Билеты УЗ за границу без "Дії"

В приложении УЗ сейчас имеют право купить билеты за границу без предварительной верификации только иностранцы. Для этого им необходимо заполнить анкету по ссылке. В ней необходимо будет ввести:

имя и фамилию латиницей;

номер телефона и email, которые использовались при регистрации.

После заполнения данных иностранцу надо будет загрузить фото паспорта, а также селфи с паспортом в руках. Заявку обычно обрабатывают до 12 часов. После прохождения такой процедуры у иностранца появится возможность покупать и возвращать любые билеты.

У украинцев пока нет возможности покупать билеты за границу, не верифицировавшись. В УЗ сейчас работают над тем, чтобы пассажиры смогли проходить соответствующую процедуру через BankID.

Ранее проводник раскрыл, какие полки лучше выбирать в вагонах плацкарт и купе и объяснил, почему первые места в поездах — далеко не лучший вариант.

Также мы писали, на какие железнодорожные направления сейчас распространяется программа "3000 км по Украине" и как воспользоваться ее возможностями.