Україна
УЗ скасувала рух електричок на Дніпропетровщині після нічної атаки

УЗ скасувала рух електричок на Дніпропетровщині після нічної атаки

Ua ru
Дата публікації: 30 січня 2026 11:06
Укрзалізниця скасувала та змінила маршрути приміських поїздів на Дніпропетровщині
Потяг УЗ. Фото: Укрзалізниця

У зв'язку із ситуацією з безпекою у Дніпропетровській області у п'ятницю, 30 січня, не курсуватимуть деякі приміські поїзди. А у деяких буде змінений маршрут.

Про це повідомляє Telegram-канал "Укрзалізниця: приміські потяги".

Які поїзди не ходитимуть

30 січня тимчасово не курсуватимуть такі приміські поїзди:

  • №6104 Синельникове-1 – Чаплине;
  • №6107 Синельникове-1 – Дніпро-Головний.

Також 30 січня тимчасово змінюється маршрут приміського поїзда №6583 Славгород-Південний – Запоріжжя-2. Замість станції Синельникове-1 він буде йти до станції Запоріжжя-2.

Спільно з військовими адміністраціями Дніпра та Запоріжжя організовано підмінні автобусні трансфери: пасажири поїздів №37/38 Київ-Запоріжжя та №85/86 Львів-Запоріжжя до станцій Синельникове та Запоріжжя вже в дорозі безпечнішим об'їзним шляхом. 

"Вдячні за розуміння та просимо зважати на тимчасові обмеження у русі. Просимо пасажирів уважно слухати оголошення на вокзалах та інформацію від поїзних бригад, а також звертати увагу на push-повідомлення у застосунку УЗ", — зазначили в УЗ. 

Що сталося на Дніпропетровщині та Запоріжжі

У ніч на 30 січня Росія здійснила масований повітряний удар по території України, застосувавши балістичну ракету та понад сотню безпілотників різних типів. Повітряна атака розпочалася ще ввечері 29 січня, близько 18:00, і тривала впродовж ночі. Постраждали південні регіони країни. 

Є пошкодження залізничної інфраструктури, але завдяки введеним обмеженням пасажири та залізничники не постраждали.

Укрзалізниця поїзди Запорізька область Дніпропетровська область обстріли
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
