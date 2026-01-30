Укрзалізниця скасувала та змінила маршрути приміських поїздів на Дніпропетровщині

Потяг УЗ. Фото: Укрзалізниця

У зв'язку із ситуацією з безпекою у Дніпропетровській області у п'ятницю, 30 січня, не курсуватимуть деякі приміські поїзди. А у деяких буде змінений маршрут.

Про це повідомляє Telegram-канал "Укрзалізниця: приміські потяги".

Реклама

Читайте також:

Які поїзди не ходитимуть

30 січня тимчасово не курсуватимуть такі приміські поїзди:

№6104 Синельникове-1 – Чаплине;

№6107 Синельникове-1 – Дніпро-Головний.

Також 30 січня тимчасово змінюється маршрут приміського поїзда №6583 Славгород-Південний – Запоріжжя-2. Замість станції Синельникове-1 він буде йти до станції Запоріжжя-2.

Спільно з військовими адміністраціями Дніпра та Запоріжжя організовано підмінні автобусні трансфери: пасажири поїздів №37/38 Київ-Запоріжжя та №85/86 Львів-Запоріжжя до станцій Синельникове та Запоріжжя вже в дорозі безпечнішим об'їзним шляхом.

"Вдячні за розуміння та просимо зважати на тимчасові обмеження у русі. Просимо пасажирів уважно слухати оголошення на вокзалах та інформацію від поїзних бригад, а також звертати увагу на push-повідомлення у застосунку УЗ", — зазначили в УЗ.

Що сталося на Дніпропетровщині та Запоріжжі

У ніч на 30 січня Росія здійснила масований повітряний удар по території України, застосувавши балістичну ракету та понад сотню безпілотників різних типів. Повітряна атака розпочалася ще ввечері 29 січня, близько 18:00, і тривала впродовж ночі. Постраждали південні регіони країни.

Є пошкодження залізничної інфраструктури, але завдяки введеним обмеженням пасажири та залізничники не постраждали.

Раніше ми писали, як легко можна викупити квитки на потрібний потяг Укрзалізниці.

Також дізнайтеся, хто має право залишати речі під нижньою полицею в поїздах УЗ — та чому.