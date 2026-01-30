Укрзализныця отменила и изменила маршруты пригородных поездов на Днепропетровщине

УЗ отменила движение электричек на Днепропетровщине после обстрела
В связи с ситуацией с безопасностью в Днепропетровской области в пятницу, 30 января, не будут курсировать некоторые пригородные поезда. А у некоторых будет изменен маршрут.
Об этом сообщает Telegram-канал "Укрзализныця: пригородные поезда".
Какие поезда не будут ходить
30 января временно не будут курсировать такие пригородные поезда:
- №6104 Синельниково-1 — Чаплино;
- №6107 Синельниково-1 — Днепр-Главный.
Также 30 января временно меняется маршрут пригородного поезда №6583 Славгород-Южный — Запорожье-2. Вместо станции Синельниково-1 он будет идти до станции Запорожье-2.
Совместно с военными администрациями Днепра и Запорожья организованы подменные автобусные трансферы: пассажиры поездов №37/38 Киев-Запорожье и №85/86 Львов-Запорожье до станций Синельниково и Запорожье уже в пути более безопасным объездным путем.
"Благодарны за понимание и просим учитывать временные ограничения в движении. Просим пассажиров внимательно слушать объявления на вокзалах и информацию от поездных бригад, а также обращать внимание на push-сообщения в приложении Укрзализныци", — отметили в УЗ.
Что произошло на Днепропетровщине и Запорожье
В ночь на 30 января Россия осуществила массированный воздушный удар по территории Украины, применив баллистическую ракету и более сотни беспилотников различных типов. Воздушная атака началась еще вечером 29 января, около 18:00, и продолжалась в течение ночи. Пострадали южные регионы страны.
Есть повреждения железнодорожной инфраструктуры, но благодаря введенным ограничениям пассажиры и железнодорожники не пострадали.
