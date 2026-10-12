УЗ тимчасово скасувала потяг "Братислава-Чоп" 12 та 13 жовтня: що буде з розкладом рейсів

Залізнична станція Чоп. Фото: Укрзалізниця/Facebook

Українців попередили по тимчасові обмеження на залізничній станції Чоп. У зв’язку з ремонтними роботами буде скасовано пасажирське сполучення залізничним транспортом через кордон зі Словаччиною.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі України, передають Новини.LIVE.

Реклама

Скасування потягу УЗ "Братислава-Чоп"

За даними Укрзалізниці, 12 жовтня не курсуватиме потяг сполученням "Братислава-Чоп". За графіком він має прибувати на станцію Чоп о 21:41.

Прикордонники попередили, що 13 жовтня буде скасовано курсування усіх потягів, що прямують до Словаччини й Чехії та у зворотному напрямку через пункт пропуску "Чоп (Страж)".

В ДПСУ порадили пасажирам, які 12 та 13 жовтня планують поїздки залізницею у напрямку Словаччини, заздалегідь перевірити актуальний розклад та наявність рейсу.

Читайте також:

Раніше Новини.LIVE розповіли, чи можливо відновити паперовий квиток на поїзд, якщо ви його забули. Якщо квиток купується в касі вокзалу, то він не підтягується до мобільного застосунку "Укрзалізниця". Наявність фото квитка на телефоні при відсутності паперового не дає право пасажирам на перевезення.

Також Новини.LIVE писали, чому в УЗ можуть не працювати розетки під час подорожі. На неналежний стан роботи поскаржилась одна з пасажирок сполучення "Перемишль — Харків". Вона заявила, що з 4 наявних розеток працювала лише одна.

Крім того, Новини.LIVE інформували, що на тлі атак РФ на пункти пропуску Польща планує переглянути організацію руху транспорту. Посадовці попрацюють над тим, щоб на кордоні не накопичувався транспорт. Буде організовано злагоджену співпрацю між митниками, поліцією, прикордонниками й військовими.