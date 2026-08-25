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Головна Транспорт Пасажирка поскаржилася на розетки у вагоні: що відповіли в УЗ

Пасажирка поскаржилася на розетки у вагоні: що відповіли в УЗ

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2026 11:36
Подорож з Укрзалізницею: що робити, якщо працюють не всі розетки у вагоні
Потяг Укрзалізниці. Фото: УЗ/Facebook

Українці часто мандрують потягами Укрзалізниці — це зручно та доступно. Проте час від часу в рейсах можуть виникати проблеми. Так, одна із пасажирок поскаржилася на непрацюючі розетки у вагоні.

В УЗ у соцмережі Threads пояснили, в чому могла полягати така проблема у потязі, передає Новини.LIVE.

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Не працюють розетки в потязі УЗ

Одна з пасажирок поскаржилася на непрацюючі розетки у вагоні потяга Перемишль-Харків. Вона намагалася підзарядити телефон, проте із 4-х розеток працювала тільки одна, при чому вона була розташована на верхній полиці, що доволі незручно.

Мандрівниця додала, що поїздка їй обійшлася не бюджетно, за одне місце вона віддала 3 500 грн.

"В дорозі потяг 19 годин...Можете пояснити мені в чому прикол, та такий "високий сервіс"", — додала вона.

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В УЗ пояснили, що дуже ймовірно, що тут справа полягає не в "сервісі", а в електриці. Так у вагоні могла бути проблема з окремими розетками або проводкою.

"Рейс на Харків зараз дається залізниці дуже непросто: затримки, обстріли, постійна зміна логістики й ремонт вагонів. Але чотири розетки мають працювати, якщо вони справні", — додав перевізник.

В таких випадках перевізник порекомендував одразу звертатися до провідника. Він має зафіксувати відповідну проблему в бортовий журнал.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чим RIC вагон Укрзалізниці відрізняється від звичайного. Туристка показала умови в купе потягу Київ-Варшава. Пасажирка зізналась, що в цьому купе доволі тісно і їхати втрьох там дуже не зручно.

Також Новини.LIVE писали, чи можна отримати загублені в потязі Укрзалізниці речі Новою поштою. Річ у тім, що забрати її можна лише особисто, підтвердивши свою особу та право на річ, або уповноважити іншу особу на отримання. Тому відправка будь-якою є неможливою. Крім того, пасажир має сплатити за зберігання загубленої речі.

Укрзалізниця подорож поїзди
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

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