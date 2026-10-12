УЗ временно отменила поезд "Братислава—Чоп" 12 та 13 октября: что будет с расписанием рейсов

Железнодорожная станция Чоп. Фото: Укрзализныця/Facebook

Украинцев предупредили о временных ограничениях на железнодорожной станции Чоп. В связи с ремонтными работами будет отменено пассажирское железнодорожное сообщение через границу со Словакией.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины, передают Новини.LIVE.

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Отмена поезда УЗ "Братислава-Чоп"

По данным Укрзализныци, 12 октября не будет курсировать поезд "Братислава-Чоп". По расписанию он должен прибыть на станцию Чоп в 21:41.

Пограничники предупредили, что 13 октября будет отменено движение всех поездов, следующих в Словакию и Чехию, а также в обратном направлении через пункт пропуска "Чоп (Страж)".

В ГПСУ посоветовали пассажирам, которые 12 и 13 октября планируют поездки по железной дороге в направлении Словакии, заранее проверить актуальное расписание и наличие рейса.

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Также Новини.LIVE писали, почему в УЗ могут не работать розетки во время поездки. На ненадлежащее состояние работы пожаловалась одна из пассажирок поезда «Перемышль — Харьков». Она заявила, что из 4 имеющихся розеток работала только одна.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что на фоне атак РФ на пункты пропуска Польша планирует пересмотреть организацию движения транспорта. Чиновники займутся тем, чтобы на границе не скапливался транспорт. Будет организовано слаженное взаимодействие между таможенниками, полицией, пограничниками и военными.