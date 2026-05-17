Блокування акаунту в додатку УЗ: як відновити доступ пасажирам з пільгою

Студентка мандрує в потязі Укрзалізниці. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова. Колаж: Новини.LIVE

На початку повномасштабного вторгнення дуже важко було придбати квитки Укрзалізниці за кордон. Проте перевізник почав вести боротьбу зі спекулянтами, які викуповують та перепродають проїзні документи. Зокрема, компанія блокує акаунти із підозрілою активністю.

В УЗ у соцмережі Threads пояснили, як розблокувати свій акаунт, передає Новини.LIVE.

Блокування акаунтів користувачів Укрзалізниці

До перевізника звернулась студентка, якій заблокували акаунт. Вона додала, що має додати, документ, якій підтверджує її пільгу, проте вона не має його пластикову версію.

"Він був в Дії, але зник, в Дію написала, єдине, що я маю — скрін мого студентського квитка, який я відправляла друзям, але там замазала свій номер квитка в галереї цього скріна немає, чистила фото", — додала пасажирка.

В Укрзалізниці відповіли, що блокування акаунтів із пільговими профілями може застосовуватись у випадках виявлення ознак порушення правил користування сервісом.

Перевізник додав, що такі перевірки проводяться для недопущення неправомірного використання студентських пільг третіми особами

Студентку також попередили, що контактні дані куратора або третіх осіб не можуть бути підставою для проходження верифікації.

Укрзалізниця порекомендувала дівчини звернутися до навчального закладу або до "Дії" щодо повторного формування чи відновлення студентського квитка, оскільки наявність актуального документа суттєво пришвидшує проходження перевірки та відновлення доступу до пільгового профілю.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чи планує Укрзалізниця найближчим часом підвищувати ціни на поїздки. В компанії пояснили, що такий крок не вирішить проблему дефіциту місць. Річ у тім, що піковий період попит все одно значно перевищує кількість доступних вагонів.

Також Новини.LIVE писали, чи можна відновити паперовий квиток Укрзалізниці, придбаний у залізничній касі. Перевізник пояснив, що відповідно до чинного законодавства, відновлення втрачених або викрадених проїзних документів, оформлених у касі на бланку суворої звітності, не передбачене. В УЗ порекомендували пасажирам купувати електронні, а не паперові квитки — їх можна повторно завантажити в застосунку або на електронній пошті.