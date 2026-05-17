Блокировка аккаунта в приложении УЗ: как восстановить доступ пассажирам со льготой

В начале полномасштабного вторжения очень трудно было приобрести билеты Укрзализныци за границу. Однако перевозчик начал вести борьбу со спекулянтами, которые выкупают и перепродают проездные документы. В частности, компания блокирует аккаунты с подозрительной активностью.

В УЗ в соцсети Threads объяснили, как разблокировать свой аккаунт, передает Новини.LIVE.

Блокировка аккаунтов пользователей Укрзализныци

К перевозчику обратилась студентка, которой заблокировали аккаунт. Она добавила, что должна добавить документ, которой подтверждает ее льготу, однако она не имеет его пластиковую версию.

"Он был в Дії, но исчез, в Дію написала, единственное, что я имею — скрин моего студенческого билета, который я отправляла друзьям, но там замазала свой номер билета в галерее этого скрина нет, чистила фото", — добавила пассажирка.

В Укрзализныце ответили, что блокировка аккаунтов со льготными профилями может применяться в случаях выявления признаков нарушения правил пользования сервисом.

Перевозчик добавил, что такие проверки проводятся для недопущения неправомерного использования студенческих льгот третьими лицами

Студентку также предупредили, что контактные данные куратора или третьих лиц не могут быть основанием для прохождения верификации.

Укрзализныця порекомендовала девушке обратиться в учебное заведение или в "Дію" относительно повторного формирования или восстановления студенческого билета, поскольку наличие актуального документа существенно ускоряет прохождение проверки и восстановления доступа к льготному профилю.

Можно ли восстановить бумажный билет Укрзализныци, приобретенный в железнодорожной кассе: в соответствии с действующим законодательством, восстановление утраченных или похищенных проездных документов, оформленных в кассе на бланке строгой отчетности, не предусмотрено. В УЗ порекомендовали пассажирам покупать электронные, а не бумажные билеты — их можно повторно загрузить в приложении или на электронной почте.